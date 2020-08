Arne undsiger grundprincip i S-model for tidlig pension

Manden, der er ansigt på Socialdemokratiets valgløfte om en tidlig folkepension, lægger nu luft til dele af forslaget, skriver Jyllands-Posten.

Under parolen 'Nu er det Arnes tur' gik S til valg på en ny ret til tidlig folkepension til 'dem, der er nedslidte eller har været længst tid på arbejdsmarkede'. Arne Juhl har haft 40-års jubilæum som bryggeriarbejder og føler sig nedslidt. Han støtter tidligere pension til nedslidte, men mener ikke, at retten skal gælde personer, som ikke er nedslidte, men blot har arbejdet længe.

- De, der ikke er nedslidte, skal ikke kunne trække sig tilbage, siger Arne Juhl til Jyllands-Posten og understreger, at f.eks. 42 år på arbejdsmarkedet i hans optik ikke bør udløse retten til tidligere folkepension.

Synspunktet flugter med førende økonomers.

- Med en anciennitetsbaseret model risikerer man at tildele pension til personer, som helbredsmæssigt ikke er dårligere stillet end dem, der kan gå senere på pension. Man giver penge til nogen, som man egentlig ikke ville have skulle have pengene, siger Michael Svarer, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

De stærke vinder på S-modellen, vurderer Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, økonomiprofessor ved Københavns Universitet:

- Når mange år i arbejde bliver et kriterium, får man folk ind i systemet, som er stærke, og netop fordi de er stærke, har de kunnet være mange år på arbejdsmarkedet.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, roser i Jyllands-Posten Arne Juhl for at stå frem med sin holdning:

- Jeg vil gerne kvittere for, at Arne nu udlægger sin egen holdning til, hvordan man skal kunne trække sig tilbage som nedslidt, som netop er, hvis man vel at mærke er nedslidt. Det er jeg enig med ham i.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mener modsat, at man skal kunne gå rask på pension.

- Der skal være ordninger til de syge og nedslidte, som Arne siger. Men der skal også være folk, der skal have lov til at trække sig tilbage, inden de netop bliver så syge, at de ikke kan arbejde mere, siger han til Jyllands-Posten.