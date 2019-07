Arnes Jaguar skadet i vaskehal: - Det er et velkendt problem

Det er ofte problematisk at få vaskehaller til at tage ansvar for bilskader - også selvom der er video af uheldet

Jaguaren skal helst skinne, når den slænger sig på landevejen igennem det danske landskab.

Derfor er det jo en særdeles god ide at få den vasket, hvilket Arne Astrup også må siges at være enig i. Derfor var det også noget af en irritation, da han i 2017 var kørt til sin sædvanlige vaskehal for at få den firhjulede luksusbil vasket.

Denne gang aede vaskehallen nemlig ikke junglekatten med hårene, hvorfor baglygten blev smadret.

- Det var ligegodt satans. Baglygten lå i stumper og stykker ud over det hele. Jeg samlede dem sammen og tog nogle billeder af det, siger han.

Arne Astrup har oplevet skader på bilen efter brug af vaskehal flere gange. Foto: Joachim Adrian

Arne Astrup var klar på, hvilken kamp han nu skulle ud i. Da han havde pådraget sig en skade tidligere i en vaskehal, havde han nemlig bedt om at få udleveret videomateriale fra overvågningskameraerne i selve hallen.

Tiden blev trukket ud i over en måned, hvorefter selskabet havde slettet videoen. Selskaberne må nemlig ikke gemme på videoerne i mere end en måned.

Der er nok mange, der har stået i samme situation efter en weekendvask. Privatfoto

Hos Forenede Danske Motorejere (FDM) genkender jurist Michael Ern Nielsen problemet alt for godt.

- Det er et velkendt problem. Det er bilejeren, der har bevisbyrden, og problemet er, at forsikringsselskaberne ikke har nogen glæde i at skulle sige sandheden. Hvis de nægter at udbetale, og man som bilist lægger arm, og man vinder, så skal de kun give det, de skulle alligevel, siger han.

Vil ikke tage ansvar

Klog af skade gik Arne Astrup i gang med at kontakte Q8, som ejede vaskehallen. De ville i første omgang ikke udlevere videoen og ej heller vedkende sig at vaskehallen havde haft et problem, selvom den havde været ude af drift i to dage efter uheldet.

- Jeg sagde, at jeg godt vidste, hvad de havde gang i med at trække tiden ud, siger han.

Til sidst indvilger de dog i at betale for at skade repareret, men vil ikke vedkende sig noget juridisk ansvar og vil heller ikke udlevere videoen.

Det ender dog med, at de alligevel udleverer videoen, som du kan se øverst i artiklen. Men det, at de ikke vil vedkende sig ansvaret for skaden, synes Arne Astrup er for dårligt.

- Det er grotesk. Det er jo skidesmart, for de sparer formentlig et større millionbeløb på ikke at udbetale erstatninger til de kunder, som ikke ved, hvad de skal gøre, siger han.

Konfrontation af Q8

Ekstra Bladet ville gerne tale med en person i Q8 om problemstillingen, men trods flere forsøg blev det endelige svar på mail, hvor det ikke er muligt at stille opfølgende spørgsmål. Nedenunder kan du se Q8’s svar på Ekstra Bladets henvendelse:

- Hvordan behandler i kunders forespørgsmål om at få udleveret video?

- Vi behandler altid videomateriale efter gældende regler og i overensstemmelse med GDPR.

- Hvorfor har i valgt at betale skaden uden at påtage jer juridisk ansvar?

- Det er en fejl i formuleringen af sagen i dette tilfælde. Vi følger nu op for at sikre, at denne formulering ikke fremover optræder i tilfælde af en lignende sag.

- Oplever I ofte denne slags sager?

- Vi oplever heldigvis sjældent fejl i sager som denne.

- Hvad mener I, at man skal gøre som kunde, hvis man har pådraget sig en skade i jeres vaskehal

- Det er altid en god idé at tage fat i personalet på stedet samt tage billeder af skaden. Hvis det er på en Q8-station, kan man anmelde skaden på stedet, og er det en ubemandet F24-station, kan man ringe til vores kundecenter og få til sendt en skadesanmeldelse.