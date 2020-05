Arnold Busck genåbner ikonisk forretning lørdag

Der er håb for Arnold Busck, der ellers havde erklæret sig konkurs.

Fra på lørdag slår de atter dørene op for forretningen på Købmagergade.

'Butikker har det bedst med at holde åbent. Sådan er det også for den 124 år gamle Arnold Busck i Købmagergade. Selvom COVID-19 var tæt på at tage livet af den gamle herre, genåbner butikken i Købmagergade nu igen i morgen lørdag den 9 . maj – som den første af måske flere butikker - imens kuratorerne arbejder på højtryk med at få Arnold Busck til at leve videre i relevante sammenhænge', skriver de i et opslag på Instagram og Facebook.

Som boghandlerkæden selv skriver i opslaget, er det den første af måske flere butikker, de åbner.

Nyheden om genåbningen af forretningen på Købmagergade er noget af en overraskelse. Det sendet en chokbølge gennem bogverdenen, da Arnold Busck-kæden blev begæret konkurs.

Det kom frem 27. april, at Arnold Busck ville lukke alle sine butikker og indgive konkursbegæring til Skifteretten.

'Likviditeten er sluppet op. Så kort kan det siges. Covid-19 nedlukningen har gjort det umuligt at holde virksomheden kørende. Vi har gjort alt, der står i vores magt for, at virksomheden kunne køre videre, men det har desværre ikke været muligt', lød det, da det blev meldt ud til offentligheden, at kassen var tom.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den ene kurator Pernille Bigaard ved Sundgaard Advokater.