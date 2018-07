Arrangør af aflyst festival: Billetbureau skal betale penge tilbage

Hvem skal tilbagebetale de penge, som man har givet for en festivalbillet, hvis festivalen bliver aflyst?

Det spørgsmål sidder omkring 2000 frustrerede festivalgæster tilbage med, efter at festivalen For Evigt blev aflyst 14. juli, 40 dage før den skulle være løbet af stablen.

Arrangøren bag festivalen, Tanja Haddaoui, mener, det er Billet.dk, der ifølge deres kontrakt er ansvarlig for at refundere festivalgæsternes billetter, mens Billet.dk mener, at det er Tanja Haddaoui, fordi hun ifølge bureauet har fået pengene ind på sin egen konto.

Står klart i kontrakten

I en sms til Ekstra Bladet, uddyber Tanja Haddaoui.

'Hej Lasse.

Vi er ikke enige med Billet.dk om, hvem der skal stå for at refundere pengene, til dem der har købt billet til årets For Evigt-arrangement. Jævnfør den kontrakt, vi har indgået, er det dem, der skal stå for det.

Dette er for nuværende det eneste kommentar, jeg har.'

Tanja Haddaoui vil ikke vise kontrakten til Ekstra Bladet, men uddyber, at dem, der har betalt for en billet til For Evigt, nok skal få deres penge tilbage, men hun ved ikke hvornår.

Har ikke pengene på sin konto

Selvom Tanja Haddaoui oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer, lykkedes det alligevel at forholde hende oplysningerne fra Billet.dk.

- Hvorfor skriver Billet.dk, at det er dig, der skal betale pengene tilbage?

- Jeg tror måske, at det er, fordi han er presset. Det er det eneste bud, jeg kan give.

- Hvorfor tror du, han er presset?

- Det er jo en lille billetudbyder, kan man sige. Men jeg ved det ikke.

- Jeg har nogle papirer, der dokumenterer det, som jeg har sagt.

- Er pengene gået ind på din private konto?

- Nej, overhovedet ikke.

- Hvor er de så?

- De er på firmaets konto. De er i For Evigt.

- Er de hos en kunstner, kan du jo gisne om. Du må selv finde ud af, hvordan det er at holde en festival. Hvad er det, der er sket. Du kan ikke få et endegyldigt svar herfra.

Står pengene på kontoen nu?

- Det kan jeg ikke svare dig på. Det vil jeg ikke svare på, og det må jeg ikke svare på, siger Tanja Haddaoui.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Billet.dk, der ikke ønsker at bidrage yderligere. Vi ville ellers gerne have spurgt dem, hvorfor de skriver til billetkøberne, at pengene er gået ind på Tanja Haddaouis konto, når hun oplyser, de ikke er, og at det er hende, der skal betale pengene tilbage til billetkøberne, hvis der I kontrakten står det modsatte.

Vi ville også gerne have set kontrakten mellem de to parter, men den henvendelse er Billet-dk ikke vendt tilbage på.

