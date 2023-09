Arresteret efter vanvidsplan: Ville løbe over Atlanten i hamsterhjul

Det er ikke alle ideer, der er lige gode. Eller lige sikre for den sags skyld.

Derfor så den amerikanske kystvagt da heller ingen anden udvej end at stoppe Reza Baluchi, da de fandt ham i en noget utraditionel, hjemmebygget 'løbebåd' hele 110 kilometer uden for den amerikanske kyst.

Planen var ellers at løbe til hele vejen over Atlanterhavet og slutte turen i London.

Usikker rejse

Den amerikanske kystvagt fandt ifølge britiske BBC 26. august marathonløberen Reza Baluchi ud for Tybee Island, som ligger i delstaten Georgia.

Han havde bygget et flydende hamsterhjul, hvor han skabte fremdrift ved at løbe. Med udsigten til en orkan i området, greb myndighederne dog ind.

'Baseret på skibets tilstand - som var flydende som et resultat af ledninger og bøjer - fastslog officerer, at Baluchi gennemførte en åbenlyst usikker rejse', skriver kystvagten i en rapport.

Den 44-årige maratonløber nægtede at forlade sit hjemmebyggede skib. Først tre dage senere overgav han sig til sidst.

Undervejs havde han truet med at begå selvmord og hævdet, at han havde en bombe ombord. Derfor blev han også anholdt og ført til Miami af myndighederne.

De har senere hen fastslået, at bomben var falsk.

Reza Baluchi står nu over for en række anklager, som blandt andet inkluderer obstruktion af myndighedernes arbejde.

Her bliver Reza Baluchi fundet af den amerikanske kystvagt ombord på en flydende boble. Foto: AP/U.S. Coast Guard

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at den 44-årige mand fra Florida har begivet sig ud på vilde sørejser. I 2014 blev han anholdt, mens han forsøgte at krydse Bermuda-trekanten.

Det gjorde han i et forsøg på at inspirere dem, 'der har mistet troen på en bedre fremtid'.

Det skete, da han forsøgte at løbe over vandet i en oppustelig boble.

Nogenlunde samme mission begav han sig også ud på i 2021, hvor kystvagten igen måtte komme Baluchi til undsætning.

Løb fra LA til NYC

Reza Baluchi fik asyl i USA i 2003 og har siden kastet sig ud i flere iøjnefaldende missioner for at fremme 'verdensfred og sammenhold'.

Ifølge CNN løb han i 2003 fra Los Angeles til New York i respekt for ofrene for terrorangrebet 11. september 2001. Det tog ham 124 dage.

I 2009 gentog han bedriften. Ifølge sin Facebook-side på 43 dage.