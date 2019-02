Arrogante DSB sænker priserne ... på nogle billetter

IC4-skandalen. Sporarbejde. Strejker.

Det har ikke skortet på DSB's evne til at teste kundernes tålmodighed, men alligevel har DSB haft arrogance nok til at holde fast i skyhøje priser i årevis.

Banedanmark: Strejke kan lamme togtrafikken

Men nu har DSB tilsyneladende fået øjnene op for, at blandt andet Gomore og Flixbus lukrerer på statsbanernes evne til at skræmme kunderne i en grad, så de har vundet markedsandele.

Dog har statsbanerne ikke tænkt sig at sænke standardprisen, forstås, derimod er det de såkaldte Orangebilletter, der skal bookes i god tid, og som ikke er refunderebare, der skal sendes flere af ud til kunderne.

Samtidig indføres et nyt produkt, som hedder Orange Fri. Her kan kunderne være heldige, at der er billetter et par timer før afgang, oplyser DSB, og samtidig bliver prisen sænket betragteligt. Således vil en tur fra København til Kolding koste fra 185 kroner med Orange Fri. Til sammenligning koster en standardbillet 360 kroner. Orange Fri bliver mulige at refundere i et tidsrum op til afrejsen.

Fremover vil DSB således sende 120.000 Orange- og Orange Fri-billetter ud om ugen. Hidtil har DSB kun sendt 60.000 Orange-billetter ud om ugen.

Med Gomore, der er en app, hvor man kan få et lift med andre, som skal samme vej, kan samme distance klares for mellem 100 og 150 kroner, mens Flixbus tager mellem 119 og 149 kroner for turen.

DSB afleverer regnskab onsdag, og det er i den forbindelse, at nyheden om det nye produkt bliver præsenteret.

