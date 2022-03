Arsen i drikkevandet kan give misdannelser hos nyfødte

Selv om der kun er små koncentrationer af grundstoffet arsen i det danske drikkevand, kan det alligevel øge risikoen for, at spædbørn fødes med misdannelser af hjertet.

Det viser et studie fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

Studiet er baseret på data fra lidt over en million danske spædbørn. 10.627 af de børn fik konstateret en hjertesygdom inden barnet er fyldt et år.

Ifølge Annette Kjær Ersbøll, der er en af professorerne bag studiet, er det typisk de mere alvorlige hjertesygdomme, der viser sig tidligt i livet.

- Det kan være en fejl i en hjerteklap, et hul i hjertets skillevægge, og det kan være en forsnævring i de store kar i hjertet.

- I yderste konsekvens kan det være nødvendigt at operere den nyfødte lige efter fødslen, hvis barnet skal overleve, siger hun.

I Danmark er grænseværdien for arsen i drikkevand 5 mikrogram per liter.

De steder, hvor værdien lå under 0,5 mikrogram, observerede studiet, at 9 ud af 1000 nyfødte havde en medfødt hjertesygdom. Lå værdien mellem 0,5-4,9 mikrogram, konstaterede studiet en medfødt hjertesygdom hos 12 ud af 1000 nyfødte.

I omkring halvdelen af landet er indholdet af arsen under 0,5 mikrogram. Der er dog få områder af landet, hvor drikkevandet indeholder mere arsen end den tilladte grænseværdier på 5 mikrogram.

Det gælder i små områder af Østjylland, Fyn, Sydsjælland og Vestlolland.

Langt de fleste af disse steder ligger dog under verdenssundhedsorganisationen, WHOs, anbefalinger på maksimalt 10 mikrogram.

Tidligere har udenlandske studier vist, at der var en sammenhæng mellem nyfødte med hjertesygdom og høje koncentrationer af arsen i drikkevandet.

Det er første gang et dansk studie viser, at også mindre koncentrationer af arsen hænger sammen med hjertesygdom hos nyfødte.

Ifølge Annette Kjær Ersbøll er det særligt i fjerde uge af graviditeten, at et foster kan tage skade af arsen. Det er i denne periode, at hjertet dannes.

Selv om studiet bekymrer Annette Kjær Ersbøll, fraråder hun ikke gravide at drikke postevand.

- Det vil jeg ikke umiddelbart anbefale. Der er mange andre gode ting i drikkevandet.

- Hvis yderligere studier viser, at der er en sammenhæng mellem arsen og hjertesygdom, bør der ses på, om grænseværdien for arsen skal sænkes, siger hun.

Arsen er et grundstof, der findes naturligt i undergrunden. Fra undergrunden bliver det afgivet til grundvandet.