Afsløring: 86 kommuner hacket

Kommunerne er udsat for et ekstremt pres fra hackere, Ekstra Bladet kan afsløre, at de danske kommuner er blevet hacket 650 gange

De danske kommuner ligger inde med værdifulde data om alle landets borgere i form af CPR-numre, personfølsomme oplysninger og lægeudredninger for blot at nævne nogle af de ting, som kommunerne ligger inde med.

I dag kan Ekstra Bladet afsløre, at hele 86 ud af 98 danske kommuner er blevet hacket.

Det viser aktindsigter, som Ekstra Bladet har søgt i alle landets kommuner i perioden 2015 til maj 2018.

I nogle tilfælde har det været store angreb med store konsekvenser, andre mindre. Men fælles for angrebene er, at hackerne har haft held med deres onde hensigter.

Det står skidt til

Interne dokumenter fra kommunerne viser, at hackerne især har haft stor succes med såkaldte ransomware-angreb.

Her krypteres alt indhold på computere, servere og netværk, derefter forlanger hackerne en løsesum for at frigive indholdet igen.

- De tal underbygger bare det, som vi ser i det daglige. Nemlig at det generelt står skidt til på flere fronter inden for den tekniske del og uddannelse af medarbejderne, siger it-sikkerhedsekspert Peter Kruse.

Alle kommunerne oplyser, at hackerne ikke har haft adgang til personfølsomme data.

- Hvis hackerne først har været inde i systemer eller mails, så har de haft adgang. Man kan ikke sige, hvor lang tid, at de har haft det eller kende omfanget af skaderne, siger it-eksperten, der både rådgiver Interpol og Europol i it-sikkerhed.

Ikke overrasket

I alt har der været over 650 angreb fordelt på de 86 kommuner. Til trods for det store antal angreb, mener flere eksperter ikke, at det er et overraskende tal.

- De tal overrasker mig ikke på nogen måde, siger Peter Kruse, der til dagligt rådgiver store internationale firmaer i it-sikkerhed.

Heller ikke formanden for Rådet for Digital Sikkerhed, Henning Mortensen, er overrasket.

En af udfordringerne er, at Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande.

- Tallet overrasker mig ikke, fordi det er over en lang periode, og vi ved, at der har været massive mængder af IT-kriminalitet, siger formanden.

Størstedelen af kommunerne oplyser, at de kun har været udsat for nogle få hackerangreb, hvorimod 23 kommuner er blevet hacket mere end 10 gange i perioden.

Kigger på filer

Nordfyns Kommune har været udsat for et ransomware-angreb, hvor det lykkedes hackere at kryptere 43.207 filer på kommunens intranet.

Men Nordfyns kommune er ikke de eneste, hele 59 kommuner har været udsat for ransonware-angreb.

- De kan kigge på dine filer, de kan bruge dit kamera og din mikrofon, og de kan låse filer på servere eller hele netværk, siger lektor Carsten Schürmann fra IT-universitet i København om ransomware angreb.

Bombarderet med angreb

Hver dag bliver kommuner også bombarderet med forsøg på phishing-angreb, der kommer i form af falske mails, som kan lokke passwords ud af de ansatte til interne systemer.

I 18 af de ramte kommuner er det lykkedes hackere at bryde igennem systemerne med denne form for hacking.

- Phishing kan være svært at opdage for kommunerne, fordi der kan gå lang tid inden det bliver opdaget af sikkerhedssystemerne, fortæller Peter Kruse.

Kommunal IT-chef: Sikkerheden er ikke god nok

Henrik Brix. Foto: Privatfoto

Den eneste måde helt at undgå hackerangreb er at slukke alle kommunernes computere, det mener formanden for Foreningen af Kommunale it-chefer

Henrik Brix er IT-chef i Favrskov Kommune og formand for Foreningen af Kommunale IT-chefer. Han er dermed talsmand for kommunerne.

- Sikkerheden er ikke god nok, når det lykkedes dem (red. hackerne) at komme ind på den ene eller den anden måde. Omvendt er den eneste måde at være helt sikker at slukke alle computere og lade være med at tænde dem igen, og det kan vi ikke leve med, siger Henrik Brix.

Henrik Brix anerkender, at den kommunale IT-sikkerhed halter, men han pointerer også, at han mener, at det ikke er muligt for kommunerne at gøre det bedre.

- Jeg tror, vi er nødt til at vende os til tanken om, at det ikke er et spørgsmål om de kommer ind, men hvornår de kommer ind, forklarer han.

Konstante kampagner

Han fortæller, at kommunerne har stor fokus på IT-sikkerhed.

- Vi kører konstant en sikkerhedsindsats for at styrke ’awareness’ (blandt medarbejderne i kommunerne red.), og det gør vi ved at sende e-learning lektioner ud til brugerne, og det har vi intensiveret, siger Henrik Brix.

Kommunerne kan ikke gøre det bedre

På trods af oplysningskampagner og firewalls har 86 danske kommuner været udsat for ét eller flere succesfulde hackerangreb i løbet af de seneste tre år.

Henrik Brix mener ikke, at hackertruslen er forbeholdt kommunerne.

- Jeg tror ikke, det er for nemt at komme igennem det kommunale IT-forsvar. Hvis du lavede den samme undersøgelse i private virksomheder, så tror jeg resultatet ville være det samme, siger han