Partileder filmede og debatterede med folkeskoleelever: Nu beklager skole

Ekstra Bladet har i flere omgange forsøgt at fange Rasmus Paludan over telefonen. Da det ikke lykkedes, har vi fremsendt spørgsmålene skriftligt, som partilederen har svaret på:

'Gasværksvejens Skole har sendt et brev ud til skolens forældre, efter du har medvirket i et debatarrangement med elever fra skolen fredag 24. august.'

'Det har jeg kunnet læse på Facebook. Jeg mener, at det er meget kritisabelt, at Gasværksvejens Skole overtræder persondataloven ved at sende oplysninger ud om mig uden at meddele mig dette i overensstemmelse med persondataloven. Herudover skal Gasværksvejens Skole slet ikke blande sig i, hvad skolens elever foretager sig i deres fritid. Jeg har ikke hørt nogen protester mod, at eleverne taler med politikere fra Enhedslisten eller Radikale Venstre, så der er slet ingen tvivl om, at det er skoleledelsens personlige politiske holdninger, som de blandet ind i deres myndighedsudøvelse for at påvirke uskyldige skolebørn.'

'Hvorfor du deltager i debatarrangementer med folkeskoleelever?'

'Jeg diskriminerer ikke på baggrund af alder. Ligesom folketingsmedlemmer tager imod besøg af 9. klasser på Christiansborg, så har jeg ikke noget imod at tale med elever fra de øverste klasser af folkeskolen. Imidlertid er jeg tidsmæssigt begrænset, så det sker ikke nær så tit, som det kunne, når man ser på den store efterspørgsel. Folkeskoleelever er ikke udelukkede fra at deltage i demokratiet. Jeg mødes kun med dem, hvis de selv meget ihærdigt beder mig om det, og de øvrige forhold gør det muligt.'

'Du vælger at filme eleverne imens. Hvordan kan det være?'

'Vi kommunikerer i stort omfang med vores tilhængere via YouTube, så vi lægger stort set altid optagelser ud bagefter, når jeg har fungeret som politiker i det offentlige rum. Det gør vi fx også fra Ungdommens Folkemøde i dag (torsdag red.), som jeg besøgte i Valbyparken. Det primære motiv for optagelserne er dog mig. På Halmtorvet var der også en journalist med fra DR2, der laver en dokumentarserie om bl.a. mig.'

'Du er i gang med at samle vælgererklæringer, så Stram Kurs kan stille op til Folketinget. Hvordan kan det være, at du så retter dit fokus på unge under 18?'

'Jeg har ikke rettet mit fokus mod under under 18 år. Jeg foretrækker at tale politik med folk, der kan stemme. Imidlertid bruges YouTube af mange under 18 år, og ligesom andre ungdomspolitiske organisationer gerne vil have medlemmer, så vil Stram Kurs Ungdom også gerne have medlemmer. Man kan sige, at vi bare har mere succes med at tale politik på en måde, som unge mennesker forstår.'

'Hvilke tanker har du gjort dig om at offentliggøre en video med unge under 18?'

'At de ligesom alle andre som udgangspunkt er klar over, at de bliver filmet og vælger at deltage alligevel. De ved godt, at de kan komme på YouTube, hvis de interagerer med mig, mens der er et kamera tændt. Mange af dem vil rigtigt gerne. Hvis de ikke vil filmes kan de bare gå, og det ved de også godt. Ingen tvinger dem til at være der.'

'Skolen skriver, at det desværre må konstateres, at eleverne ikke er kritiske over for dig. Hvad siger du til det?'

'Det er åbenlyst usandt. Skolens ledelse var der ikke, og det skyldes nok, at eleverne godt ved, at skolens ledelse er alt for kommunistisk til at tillade, at eleverne i skoletiden mødes med en fædrelandskærlig politiker som mig. Der blev udelukkende stillet kritiske spørgsmål fra eleverne. Nogle af eleverne kastede også ting på mig. Jeg synes, det er skammeligt, at skolen ikke tager ansvaret for at opdrage eleverne til, at de ikke må kaste ting på andre mennesker. Jeg tænker, at skolens ledelse sikkert synes, at det er fint, at nogle elever kaster ting på mig.'

'Du bliver hyldet af en del af eleverne. Det lyder blandt andet i videoen: ’Rasmus er gud´ og ’Danmark for danskere’. Hvordan har du det med det?'

'Børn og unge kan også godt benytte ironi, så jeg ved ikke, om man skal tage de ytringer for gode varer. Hvis nogle unge er tilhængere af mig og vores politik, så er det fint.'

'Skolen skriver, at du er kendt for at lave propaganda og klippe dine videoer på en sådan måde, at tingene ofte fordrejes. Hvad siger du til det?'

'Det er løgn. Det er en fuldstændigt grundløs beskyldning, som jeg vil klage over, at skolen har fremsat i en officiel skrivelse til forældrene.'

'Skolen opfordrer forældre til at kontakte dig, hvis de har et problem med, at deres børn optræder i din video. Er du villig til at pille de unge ud af videoen, hvis deres forældre ikke ønsker, at deres børn deltager i videoen?'

'Det ved jeg ikke. Jeg har ikke fået sådan en henvendelse. Offentliggørelsen er beskyttet af EMRK art. 10, og det er slet ikke noget, som skolen skal blande sig i, da det foregik på offentlig plads uden for skoletiden. Skolen ønsker naturligvis at sabotere Stram Kurs' politiske muligheder. Det er skammeligt, at skolens ledelse bruger deres skatteborgerbetalte arbejdstid på at føre politik.'

'Har du søgt tilladelse hos de unges forældre?'

'Jeg og partiet har ikke søgt tilladelse hos nogen, og det behøver vi heller ikke. Det har DR2 heller ikke. Vi kan filme i det offentlige rum, og som nævnt er offentliggørelsen beskyttet i EMRK art. 10 og undtaget fra reglerne i persondataloven, jf. samme lovs § 2, stk. 2.'