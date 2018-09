Eksperter: Derfor må partileder filme folkeskoleelever

At partileder Rasmus Paludan har filmet sin debat med folkeskoleelever fra Gasværkvejens Skole er ikke et juridisk problem.

Det slår to eksperter fast over for Ekstra Bladet.

Mens medier og virksomheder formentlig ville begå lovbrud, hvis de filmede folkeskoleelever og offentliggjorde det uden forældrenes samtykke, er reglerne anderledes, når det kommer til politikere.

Partileder filmede og debatterede med folkeskoleelever: Nu beklager skole

Der er nemlig tale om ytringsfrihed lyder det fra Peter Lind Nielsen, senioradvokat ved Bech Bruun.

- Er det medier, er der medieansvarsloven, som betyder, at der skal tages særlige hensyn til børn under 18 år. Det samme gælder for virksomheder, der vil være underlagt markedsføringsloven. Men i forhold til politikere er der et vacuum. Han er hverken underlagt de presseetiske regler eller markedsføringsloven. Persondataloven beskytter egentlig de unge, men den suspenderes, når der er tale om ytringsfrihed, siger han.

- Så for politikere og politiske ytringer har vi lidt et vacuum-område.

Også Vibeke Borberg, områdechef for Forskning og Viden på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, bakker op om, at det efter omstændighederne er okay, at politikere offentliggør videoer, hvor børn og unge optræder.

- Børn og unge har også ytringsfrihed og ret til at deltage i den politiske debat. De har ret til at modtage information, hvilket de gør, når han fortæller, hvad han synes politisk, og at fortælle, hvad deres holdning er til de samme emner, siger hun.