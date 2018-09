Nostalgisk restaurant lukker: Nu åbner burgerkæde

I 33 år har du haft mulighed for at nyde et savlfremkaldende stykke pizza på Restaurant Italia på Åboulevarden i Aarhus.

Men det er forbi nu. Efter nytår lukker stedet

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Ifølge ejeren fik de et tilbud fra København, som de ikke kunne afvise.

- Vi har fået et tilbud, vi ikke kunne sige nej til.

- Det bliver selvfølgelig nostalgisk for de mange, der har fulgt Italia igennem så mange år, men vi vil gøre vores bedste for at slutte af med manér, både med små overraskelser op til lukkedagen, men også på selve nytårsaften, siger medejer Kasper Vejvad Jørgensen til avisen.

De nye ejere nåede kun at drive stedet i et år, inden de nu lukker stedet. Sidste år købte de stedet af 72-årige Fulvio Capuzzi, der i mere end 30 år havde drevet sit livsværk i Aarhus.

Og hvad skal der så ske med lokalerne?

Det bliver såmænd endnu en kæde, der får lov til at servere burgere til Aarhus-folket. 1. januar rykker Cock's & Cows ind.

Siden 1985 har Fulvio Capuzzi drevet restauranten i Aarhus. Stedet er kendt for sine klassiske pizzaer og bøffer tilberedt på lavasten på kundernes borde.