Beskyldt for at stå bag horribelt giftangreb: - Vi var bare turister

De to russiske mænd, der er mistænkt for at stå bag giftangrebet på en tidligere agent og hans datter, nægter at have noget med sagen at gøre

Meldingen fra de to russiske mænd, som myndighederne i Storbritannien mistænker for at stå bag giftangrebet i Salisbury, er klar:

- Vi har intet med sagen at gøre.

Det fortæller Alexander Petrov og Rusland Boshirov til det russiske propaganda-apparat Russia Today.

Det russiske medie har fundet frem til de to mænd, der nægter, at de er agenter. Tværtimod. De er bare helt normale russiske turister, påstår de.

- Vores venner havde gennem længere tid foreslået, at vi skulle besøge denne vidunderlige by. Vi ankom 3. marts og prøvede at gå rundt for at se byen, men vi kunne kun holde det ud i en halv time, fordi stedet var dækket af sne.

- Vi tog naturligvis derhen, fordi vi gerne ville se Stonehenge, men vi kunne ikke kommer derud, fordi der var for meget mudder. Derfor tog vi toget tilbage til London. Jeg ved ikke, om vi var i nærheden af Skripals hus, for jeg ved ikke, hvor han bor, forklarer Alexander Petrov til Russia Today.

Frygtet nervegift

En udgave af sagen, som er noget anderledes end den britiske.

Den britiske premierminister, Theresa May, har forklaret, at de to mænd skulle være medlemmer af den russiske efterretningstjeneste GRU.

Ifølge den britiske anklagemyndighed ankom de to mænd til London 2. marts. Her boede de, indtil de tog til den britiske by Salisbury 4. marts.

Her blev den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter, Julia, senere fundet på en bænk i byen samme dag. Ifølge myndighederne var de angrebet med nervegiften Novichok, som var blevet smurt på deres dør.

Foto: AP

Derudover blev en 45-årig mand og 44-årig kvinde også forgiftet i byen Amesbury af samme nervegift. Britisk politi mener, at parret kom i kontakt med efterladt gift fra attentatet mod Sergej og Julia Skripal.

Kvinden døde senere.

Vores liv er i fare

Foruden Alexander Petrov og Rusland Boshirovs påstande om, at de bare var helt normale turister i Storbritannien, så fortæller de nu om, hvordan deres liv har udviklet sig til et mareridt.

- Når dit liv vendes på hovedet, så ved du ikke, hvad du skal gøre, og hvor du skal gå hen. Vi er bange for at gå ud, vi frygter for vores liv, og vi er bange for, hvad der sker med vores kære, fortæller de til Russia Today.

Samtidig forklarer de, hvordan de nu bor et hemmeligt sted i Schweiz.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde onsdag, at Rusland havde fundet og identificeret de to mænd, som ifølge Storbritannien stod bag forgiftningen af den tidligere russiske spion Sergei Skripal og dennes datter Yulia. Samtidig nævnte de, at de to ikke var skyldige i 'noget kriminelt'.

Ifølge Putin har de to slet ikke arbejdet for det russiske militær.

- Vi har selvfølgelig undersøgt, hvem disse mænd er. Vi ved, hvem de er. Vi har fundet dem. Jeg håber, at de vil komme frem selv og præsentere dem selv. Det vil være bedre for alle, sagde Vladimir Putin under en tale ved et økonomisk forum i den østrussiske by Vladivostok.

- Der er intet specielt eller kriminelt over det. Det kan jeg forsikre jer.