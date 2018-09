Gravid kvinde gør skrækfund på populær restaurant

Du har nok hørt vittigheder om fluer i suppen, men nu kan et kinesisk par fortælle en ekstrem udgave udgave af disse historier. Og det er ikke engang en joke.

Kvinden, der tilmed er gravid, fandt nemlig intet mindre end en død rotte i suppen, efter hun havde tage et par skefulde af den hos den kinesiske hot-pot kæde Xiabu Xiabu.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og South China Morning Post.

Parret fortæller ligeledes, at efter at have fortalt restaurantpersonalet om det gustne fund, fik de en noget makaber besked.

'Hvis I er bekymret for jeres barn, giver vi gerne 20.000 yuan (18.700 kroner) for, at I kan få en abort,' skulle parret angiveligt have fået at vide.

Derudover blev parret tilbudt yderligere 5.000 yuan (4700 kroner) i kompensation. De har endnu ikke taget imod nogen kompensation, da de ønsker, at kvinden bliver undersøgt på hospitalet først.

Ned ad bakke

Xiabu Xiabu er en restaurantkæde i Kina, der serverer såkaldt hot-pot, hvor gæsterne selv tilbereder deres mad i kogende vand med fond i.

Efter fundet blevet restauranten lukket og inspiceret af myndighederne, men der blev ikke fundet nogle andre rotter.

I kølvandet på parrets fund har kæden, der har 759 restauranter, ifølge BBC tabt intet mindre end 1.2 milliarder kroner i markedsværdi.