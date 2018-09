Skole jokker i spinaten: Hvide studerende photoshoppet til at ligne sorte

Et billede af studerende på et fransk kunstakademi er blevet photoshoppet, så det ligner, at flere af de studerende er sorte. Nu undskylder akademiets direktør

Et kunstakademi i Lyon har måttet lægge sig fladt ned og undskylde, efter det er kommet frem, at et billede af skolens elever er blevet photoshoppet. Det skriver L'Express.

Flere af de studerendes ansigter er lavet om, så det ligner, at den etniske diversitet blandt de studerende er noget større end den egentlig er.

Der er sågar blevet tilføjet flere mørkglødede mennesker på billedet, der ikke engang var til stede på det oprindelige billede. Nu er et ikke photoshoppet billede af de samme elever kommet frem på Twitter, hvor man kan se, at samtlige af eleverne i virkeligheden er hvide i huden.

'Et oprindeligt billede ligger i øvrigt på deres Twitter, åh Gud,' skriver en bruger på Twitter, der har delt både det photoshoppede og et ikke-photoshoppet billede til sammenligning.

La photo de base est trouvable sur leur twitter en plus, mon dieu pic.twitter.com/HzF9PVUghe — Ameliabrador (@ameliabrador) 9. september 2018

På billedet kan man tydeligt se, at tre af eleverne har fået ændret deres hudfarve, og at to mørke personer er blevet føjet til billedet.

Billedet af kunstakademiets elever, der blev taget under en ekskursion til et kunstmuseum, er angiveligt blevet ændret, fordi det skulle bruges til en hjemmeside, der skulle promovere den franske skole i USA.

Man mente derfor, at en skole med en større etnisk diversitet ville appellere mere til potentielle amerikanske elever.

Emile-Cohl Kunstakademis direktør, Antoine Rivière, har sidenhen undskyldt for det photoshoppede billede og forklaret, at han var uvidende omkring ændringen af billedet, der ifølge ham blev foretaget af et amerikansk bureau.

- Vi sendte et vist antal dokumenter til et amerikansk kommunikationsbureau for at reklamere for vores akademi, siger han til det franske medie L'Express.

Kunstakademiet beordrede øjeblikkeligt, at hjemmesiden blev lukket, og der blev sendt breve til skolens studerende og deres forældre, hvor der bliver undskyldt for det, mildest talt, uheldige billede.

- Dette er det omvendte af, hvad Emile-Cohl repræsenterer, siger Antoine Rivière, direktør for kunstakademiet, der planlægger at åbne en afdeling i USA i nærmeste fremtid.