Staten overtager bank

Københavns Andelskasse bliver overtaget af Finansiel Stabilitet. Banken undersøges for hvidvask

Er du kunde i banken, eller har du haft garantbeviser? Send os et tip i en sms/mms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Finansiel Stabilitet, statens skraldespandsselskab for krakkede banker, er endnu engang kommet til dets ret og overtager nu kontrollen med Københavns Andelskasse.

Det oplyser Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.

'Finanstilsynet har meddelt Finansiel Stabilitet, at Københavns Andelskasse er forventeligt nødlidende, og at der ikke er udsigt til at finde en privat løsning på Andelskassens problemer,' lyder det fra Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse, hvori der fortsættes:

'Finansiel Stabilitet har derfor besluttet at overtage kontrollen med Andelskassen med øjeblikkelig virkning. Beslutningen indebærer, at Andelskassen videreføres som pengeinstitut indtil videre og at Finansiel Stabilitet træffer beslutninger på vegne af andelshavere og bestyrelse.'

Banken undersøges lige nu for hvidvask, efter Finanstilsynet i juni og august gennemførte en inspektion. I forbindelse med inspektionen konstaterede myndighederne, at banken havde overtrådt loven for finansiel regulering og hvidvask.

'Henset til andelskassens omfattende, grove og gentagne overtrædelse af den finansielle regulering sammenholdt med grove overtrædelser af hvidvaskloven, har Finanstilsynet truffet afgørelse om, at Københavns Andelskasse er forventeligt nødlidende,' skriver Finanstilsynet i en meddelelse.

Finansiel Stabilitet oplyser, at direktion og bestyrelse er sparket ud med øjeblikkelig virkning. Omkring tilgang til banken skriver myndigheden:

'Finansiel Stabilitet vil i løbet af torsdag aften gennemføre de fornødne foranstaltninger til håndtering af Andelskassen og udsende pressemeddelelse herom. Foreløbigt har Finansiel Stabilitet været nødsaget til at foranledige, at Andelskassens netbank og mobilbank lukkes midlertidigt.'

'Andelskassen vil fortsat betjene sine kunder fra fredag morgen, men forholdene i Andelskassen på overtagelsestidspunktet vil påvirke kundebetjeningen.'

Finansiel Stabilitet blev oprettet i forbindelse med finanskrisen, og myndigheden blev sat i verden til at overtage kunder i banker, som er nødlidende.

Siden oprettelsen af myndigheden overtaget alt fra Roskilde Bank til Tønder Bank.

Er du kunde i banken, eller har du haft garantbeviser? Send os et tip i en sms/mms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.