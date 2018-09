Købte på værst tænkelige tidspunkt: Her er boligmarkedets tabere

Rigtig mange danskere har tabt tonsvis af penge på at have købt bolig, da markedet toppede i 2006/2007. Andre har scoret solide gevinster. Tjek selv din kommune ud på det interaktive kort nederst i artiklen

For mange danske boligejere har finanskrisen kostet rigtig dyrt.

Her ti år efter er mange af dem stadig ikke kommet ud på den anden side, men må i stedet se værdien af deres bolig være mindre, end da de købte den.

De værst ramte er de danskere, som valgte at købe bolig i 2006 eller 2007, hvor boligmarkedet toppede herhjemme. Flere steder rundt om i landet har de måttet acceptere markant lavere priser, hvis de har villet sælge indenfor de sidste to år, viser tal fra Boligsiden.dk, som Ekstra Bladet har fået trukket ud.

- Siden finanskrisen har der været tale om et fragmenteret boligmarked. Der er steder i Danmark, hvor det har været en guldrandet forretning, og så har der været steder, hvor det modsatte har været gældende. Forskellene har været meget store. Mens boligejerne i storbyerne har vundet, så har dem på landet tabt, siger Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann til Ekstra Bladet.

Helt i bund

Ikke overraskende står det mest skidt til i Vest- og Sydsjælland, hvor tre ud af fire boliger er blevet solgt med tab. Og mens den gennemsnitlige pris i 06/07 var 1,66 millioner, så var den i 17/18 nede på 1,44 millioner kroner. Samtidig er det her vigtigt at understrege, at der i tallene ikke er taget højde for inflation, hvorfor tabet i realiteten er endnu højere.

Ti år efter finanskrisen 15. september 2008 meddelte USA's fjerdestørste investeringsbank, Lehman Brothers, at den ville indgive konkursbegæring. Det blev startskuddet til den globale finansielle nedtur, som også ramte Danmark og her fik navnet 'finanskrisen'. I årene forinden - 2006/2007 - toppede priserne på det danske boligmarked for derefter at falde voldsomt, da krisen tog fat de efterfølgende år. I 2012 og 2013 var priserne på det danske boligmarked helt i bund. Siden da er de generelt set kun fortsat én vej. Op. Men der er dog stor forskel på prisstigningerne afhængig af, hvor i landet man har kønt bolig. Vis mere Luk

Helt i bund blandt kommunerne ligger Lolland, hvis boligejere har måttet sluge en gennemsnitlig lavere pris på hele 40 procent.

Ifølge Lise Nytoft Bergmann har blandt andet beskæftigelsen rundt om i landet spillet ind på dette.

- Der har været enorm fremgang i beskæftigelsen, som primært har gavnet priserne i storbyerne. Der har været mange nye servicejobs, og service er en stor ting i storbyerne. Samtidig har der været færre jobs i produktionsbranchen - i nogle byer er de blevet outsourcet til udlandet - og det har fået priserne til at falde på landet, siger hun til Ekstra Bladet.

Sådan har vi gjort Boligsiden.dk har taget udgangspunkt i boliger købt i årene 2006 samt 2007, og solgt igen i årene 2017 samt 2018. Der må ikke have været en handel i de mellemliggende år Boligen må ikke have ombygningsår i de mellemliggende år Der skal minimum have været ti køb og salg i de pågældende perioder, før en kommune tages med i opgørelsen I tallene er der ikke taget forbehold for inflationen, som jo har været stigende siden finanskrisen Vis mere Luk

Top

Helt i top er København, hvor især prisstigningerne på ejerlejligheder har været ekstreme i de sidste par år, men nu ser ud til at have stagneret. Kun 7,4 procent af handlerne er sket med tab. Ifølge Lise Nytoft Bergmann har de meget lave renter efter krisen gjort boligmarkedet interessant for potentielle kunder.

- Hovedstadsområdet har de seneste år oplevet flotte prisstigninger. Ikke kun København, men også eksempelvis Rødovre, Gladsaxe og Gentofte, siger hun.

Boligejere fra disse kommuner har i hvert fald ikke skullet frygte at tabe penge, selvom de købte, da markedet toppede. I gennemsnit har de københavnske boligejere således tjent 34 procent på deres bolig ved at sælge i 2017 eller 2018.