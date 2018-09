McDonald's vil åbne 20 nye restauranter i Danmark

Den amerikanske burgergigant McDonald's har planer om at opruste i Danmark.

Det fortæller ejendomschef Ulrik Olsen til Ejendomswatch.dk.

- Vi har i et antal år ikke ekspanderet på det danske marked, men koncentreret os om de restauranter, vi havde, herunder at få dem konverteret til vores nye koncept, Made for You-platformen.

- Men når vi kigger på landet som helhed, er der et potentiale for at lægge i første omgang op til 20 nye restauranter inden for en periode på fem år, siger Ulrik Olsen, ejendomschef hos McDonald's i Danmark, til mediet.

I forvejen ligger der 89 McDonald's restauranter i Danmark, men nu bliver der endnu større mulighed for at nyde en BigMac. Antallet af McDonald's vil i fremtiden nærme sig 110.

Og hvor kommer de nye restauranter til at ligge?

Ifølge Ulrik Olsen har de planer om at gå efter trafikknudepunkter ved hovedveje og motorveje, der har tæt tilknytning til større danske byer.