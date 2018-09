Ejer vil af med legendarisk stripklub: Lægger damerne på is

Den legendariske stripklub Maxim Bar, der ligger tæt på Jomfru Anegade i Aalborg skal have ny ejer.

Klubben har været en fast del af det nordjyske natteliv i mere end 25 år, skriver restaurantmægler.dk, der har fået til opgave at finde en ny forpagter til lokalerne.

Hidtil har stedet været forpagtet af vognmanden Steen Hansen, der ud over at drive stripklub også er del af byens succesfulde ishockeyklub Aalborg Pirates.

Således sidder han i bestyrelsen hos sidste års vinder af Metal Ligaen. Der har imidlertid været mere succes på glatbanen end på stripscenen. En gennemgang af regnskaberne i selskabet bag klubben viser, at minus har erstattet minus de sidste ti år. Selskabet har siden 2008 tabt 4,4 millioner kroner, og i dag mangler der tre millioner kroner før, at kassen går i nul.

Steen Hansen ønsker dog ikke at berige Ekstra Bladets læsere med baggrunden for de store tab. Ej heller, hvorfor han nu vil af med klubben, eller hvad en ny ejer bør gøre anderledes.

Tværtimod lyder den eneste kommentar:

- Ingen kommentar.

Ubrugt køkken

På restaurantmægler.dk lyder det, at forpagtningen koster 598.000 kroner, dertil kommer en månedlig husleje på 63.500. Men så er der også varme inkluderet, ligesom mulighederne med lokalerne er mange, lader mægleren forstå:

'Nu er tiden inde for et skift, og du har muligheden for at videreforpagte stedet med alt i inventar; overtage nøgle og køre videre, ELLEr du har måske en god ide til et andet koncept på dette ikoniske hjørne? Her kunne også udmærket være high-end natklub, restaurant, cafe eller...?'

Selv om selskabet bag klubben hedder Restaurationsselskabet af 1/8 1995 ApS, er det tilsyneladende ikke mad, der har været brugt tid på i lokalerne. Mægleren skriver:

'Her er en fin køkkensektion med udsugning over tag, men det har ikke været anvendt i mange år, så alt skal formentlig renoveres og godkendes i køkken.'