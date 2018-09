Ekspert om russisk spion-interview: Et amatøragtigt stunt

1. Spor af giftstoffet novichok blev fundet i de to mistænktes hotelværelse i det østlige London. Dette blev de ikke spurgt nærmere ind til under interviewet med Russia Today torsdag.

2. De to mænd forklarede i interviewet, at de besøgte Salisbury, fordi 'deres venner gennem længere tid havde foreslået, at de skulle besøge denne vidunderlige by.' Men hvis de gerne ville besøge Salisbury, hvorfor boede de så ikke på et af byens mere end 60 hoteller eller gæstehuse, i stedet for at spilde tiden ved at rejse frem og tilbage med tog?

3. Den ene af de mistænkte forklarede, at det var umuligt at komme nogen vegne, fordi der var alt for meget sne. Den anden sagde, at der var voldsom regn og sne. Det er sandt, at der i dagene forinden var faldet en del sne, men ikke imens de mistænkte befandt sig i landet. Søndag den 3. marts, da mændene ankom, var temperaturerne steget til omkring 9 grader, og solen skinnede. CCTV-billeder af de to mænd viser, at det var fugtigt i vejret, men at sneen for længst var smeltet.

4. Boshirov og Petrov insisterede på, at de ville opleve det ikoniske spir på katedralen i Salisbury. Spiret kan ses fra togstationen, men CCTV-kameraer viser, at de to russere gik i den komplet modsatte retning.

5. De to påståede turister blev spottet på CCTV-kameraerne en række forskellige steder i Salisbury, men ikke i nærheden af katedralen, der er byens absolutte hovedattraktion. Mændene påstår selv at have set katedralen og at de har billeder der beviser det, men disse billeder blev ikke fremvist under interviewet med RT torsdag.

6. Petrov sagde, at de også gerne ville besøge det ikoniske Stonehenge, der ligger lidt uden for Salisbury, men at det ikke kunne lade sig gøre på grund af sneen. En talsmand for busselskabet Salisbury Reds forklarede onsdag til mediet Daily Mail, at turbusserne kørte som planlagt den dag.

7. Boshirov antydede, at CCTV-billederne af de to mænd i Gatwick lufthavn måtte være falske, fordi det ligner, at de går igennem samme terminal på nøjagtig samme tidspunkt. Det britiske politi har i den forbindelse forklaret, at der i lufthavnen er to parallelle gange.

8. Mændene kunne ikke forklare, hvorfor de havde booket to forskellige returrejser, hvilket gav dem mulighed for at komme ud af landet både søndag og mandag. Mændene tog direkte fra Salisbury til Heathrow om aftenen, men CCTV-billeder viser, at mændene ikke havde noget baggage med sig på vejen hjem til Rusland.