Vild gift-udvikling i drikkevandet: Det er det værste, vi har været udsat for

Kunne du tænke dig et glas vand med gift?

Selv om du formentlig svarer nej, er virkeligheden, at risikoen for at drikke vand med pesticider, der er det pæne ord for gift, er blevet langt større.

Ingeniøren kan således berette, at der er sket en femdobling i antallet af gange, hvor der er blevet fundet mere gift i drikkevandet, end der er tilladt.

Det sker på baggrund af et svar til Folketinget, og vandværkernes brancheforening stemmer i:

- Det er det værste, vi har været udsat for, siger seniorkonsulent Claus Vangsgaard fra vandværkernes brancheforening, Danva, til avisen.

Afsløringen får nu Socialdemokraterne til at kalde Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister i samråd:

'Jeg afkræver ministeren svar på, hvordan vi sikrer danskerne rent drikkevand. Og så opfordrer jeg kraftigt regeringen og Dansk Folkeparti til at støtte socialdemokratiets forslag om at beskytte grundvandet ved at forbyde brug af sprøjtegift tæt på drikkevandsboringerne, hvor grundvandet er allermest sårbart,' skriver Christian Rabjerg Madsen (S), miljøordfører, i en mail til Ekstra Bladet fredag aften.

Først sidste år startede vandværkerne med at undersøge nedbrydningsprodukter, fordi de er blevet fundet i drikkevandet. Dertil kommer, at ukrudtsmidlet BAM har lukket en stribe vandboringer. Endvidere lyder det fra Ingeniøren, at 79 ud 95 tilfælde af for mange pesticider i vandhanerne skyldes nedbrydningsprodukter fra chloridazon,

- Vi er blevet bragt i en meget, meget alvorlig situation, særligt fordi koncentrationen oftere er en del højere, end når det gælder f.eks. BAM, siger Claus Vangsgaard.

I svaret til Folketinget fra Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister, fremgår det, at antallet tilfælde med gift i drikkevandet over hele linjen er eksploderet.