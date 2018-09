Café-ejer får smæk for sexchikane: Sendte kvindelig ansøger billede og middagsinvitation

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En jobansøgning udstyret med et billede af den kvindelige ansøger var så pirrende for ejeren af en kaffebar, at han inviterede hende på middag.

Det har nu kostet ham 12.500 kroner for sexchikane, fremgår det af en afgørelse i Ligebehandlingsnævnet.

Ejeren af kaffebaren søgte i januar 2018 en medarbejder på deltid til sin café, og ansøgerne blev bedt om at vedlægge et mindre foto.

Da kvinden samme dag sendte ansøgning med billede, takkede caféejeren hurtigt med bemærkningen: 'u really look amazing' (du ser virkelig fantastisk godt ud, red.).

Blændende udstråling

Dagen efter fulgte kaffebossen op med endnu en mail til jobansøgeren, hvor han tilbød hende jobbet med henvisning til hendes blændende udstråling.

'Cuz u have very amazing appearance..', lød formuleringen på engelsk.

Derudover sendte manden hende et billede af sig selv og spurgte, om hun ville blive vred, hvis han inviterede hende på middag.

'Will u be mad if I ask u out for a nice dinner ? ?', lød det.

Det fremgår ikke af Ligebehandlingsnævnets afgørelse, hvorvidt kvinden begyndte at arbejde i kaffebaren eller tog imod middagsinvitationen.

Café-ejer har ikke reageret

Hun klagede dog 9. april til nævnet over, at caféejeren 'har udsat hende for seksuel chikane, og at indklagede derved har handlet i strid med ligebehandlingsloven'. Hun gjorde også gældende, at mandens chikanøse adfærd blev 'udvist direkte i relation til klagers køn'.

Café-ejeren er trods flere opfordringer ikke kommet med sine bemærkninger til sagen eller har løftet bevisbyrden for, at det såkaldte ligebehandlingsprincip ikke er blevet krænket, og den kvindelige jobansøger fik medhold i sin klage.

Nævnet lægger i sin afgørelse vægt på, at café-ejeren ved at sende flere e-mails, hvori han kommenterede kvindens udseende, sendte billede af sig selv og en middagsinvitation. Da kvinden var ansøger til et job hos manden, vurderer nævnet, at der var tale om sexchikane, og manden har udsat kvinden for 'sen seksuel krænkende adfærd' i strid med lovgivningen.

Sådan undersøger nævn sexchikane Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven). Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige blandt andet ved ansættelse. Chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt. Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Kilde: Ligebehandlingsnævnet

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.