Maleri blev solgt for millionbeløb flere gange: Gemte på grum hemmelighed

Et maleri skiftede hænder adskillige gange, uden at de nye ejere var bevidste om maleriets fortid

Det er langtfra usædvanligt, at malerier af den franske impressionistkunstner Pierre-Auguste Renoir skifter hænder for svimlende beløb.

Et maleri, som igennem 90'erne er blevet handlet gentagne gange, bærer dog på en gruopvækkende historie, viser det sig nu.

Da det omkring 30x40 centimeter store værk med navnet 'To Kvinder i en Have' senest blev solgt for 390.000 dollars (knap 2,5 millioner kroner) på et anerkendt galleri i Michigan, var der da heller ikke nogen hævede øjenbryn.

Men det viste sig dog, at billedet helt uretmæssigt var blevet sendt i cirkulation på markedet.

Ville undslippe Gestapo

Det har nemlig vist sig, at billedet i sin tid blev stjålet af nazister fra en bankboks i Paris under besættelsen.

Det skriver New York Times.

Billedet havde tilhørt en den jødiske samler Alfred Weinberger, og billedet var et af flere Renoir-værker, som han ejede.

Og Weinbergers eneste arving, hans barnebarn Sylvie Sulitzer, havde aldrig set billedet - før i onsdags. Her var billedet centrum for en ceremoni i Museum of Jewish Heritage i New York.

- Min familie forlod Paris for at undslippe Gestapo. Jeg er meget taknemmelig for at være i stand til at vise min kære familie, hvor de end er, at der er retfærdighed til, efter alt det de har været igennem, siger hun til New York Times.

Kan være nødt til at sælge

Hun fortæller, at hun ikke kendte til maleriet, før hun for nogle år siden blev kontaktet af en tysk advokat, der har specialiseret sig i at skaffe værdier, der var blevet beslaglagt af nazisterne, tilbage. Hendes bedstefar havde aldrig talt om maleriet eller den tyske besættelse.

- Så vidt jeg kan huske, var der ikke nogen, der nogensinde talte om krigen, siger hun.

Selvom hun er lettet over at få maleriet tilbage til familien, kan det dog vise sig, at hun er nødt til at sælge det.

Som følge af den franske lovgivning havde hun nemlig fået en kompensation fra den franske regering på grund af tabet af maleriet, men nu hvor hun har fået genstanden retur, skal hun betale den franske regering tilbage.

- Det er et højt beløb for mig, siger hun, uden at hun vil sætte beløb på præcis hvor meget, det drejer sig om.

Døde uden at gense maleri

Maleriet er endt med at komme tilbage til familien, efter at Alfred Weinberger i årevis havde forsøgt at få maleriet tilbage via både franske og tyske myndigheder. Han døde selv i 1977, kort før han ville være fyldt 90, uden at have set maleriet igen.

Præcis hvor maleriet har befundet sig, efter det blev taget af nazisterne, er uvist, men det kom frem til overfladen igen, da via et galleri i London blev solgt på en auktion i Johannesburg i 1975.

Maleriet er blevet solgt adskillige gange siden, men hver gang er nazi-fortiden ikke blevet nævnt, og i stedet er det galleriet i London, der blev angivet som oprindelsessted.

Den seneste køber af maleriet har fået refunderet sine 390.000 dollars, efter det stod klart, at maleriets ophav ikke var det, der først blev angivet.