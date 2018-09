Alle griner ad vildt overdramatisk vejrvært midt i orkanen: Hold øje med dem i baggrunden

Den her vejrmand fortjener næsten en oscar for godt skuespil

Weather Channel-reporter Mike Seidel havde fredag fået til opgave at dække stormen Florence, der lige nu hærger i blandt andet North Carolina.

Det havde han tydeligvis besluttet sig for at gøre med en sådan indlevelse, at folk hjemme i stuerne næsten selv kunne mærke suset.

Nu er et klip, hvor vejrværten har placeret sig i en græsrabat i Wilmington, gået viralt på Twitter.

Her ses Seidel på dramatisk vis stampe fødderne mere stabilt fast i jorden, mens han holder fast i huen og på alle måder signalerer, at vinden omkring ham gør det svært at stå oprejst.

Se klippet øverst i artiklen.

Men mens han er midt i sin indlevende fremvisning af stormen Florence, går to mænd forbi ham i baggrunden. Stort set upåvirket af vind og vejr.

’Så dramatisk! Fyr fra vejrkanalen kæmper for sit liv, mens to fyre bare spankulerer forbi, skriver Twitter-bruger Tony Scar, der har lagt klippet på Twitter, hvor det er blevet delt over 134.000 gange.

Siden videoen er gået viralt på de sociale medier, har The Weather Channel forsvaret reporteren i Huffington Post. De forklarer forskellen på hans og de to andres håndtering af uvejret med en blanding af udmattelse og dårligt fodfæste:

- Det er vigtigt at bemærke, at de to individer i baggrunden går på asfalt, og Mike Seidel forsøger at fastholde fodfæstet på vådt græs efter at have rapporteret direkte helt til klokken 1 om natten. Han er uden tvivl udmattet, lyder forklaringen.

Men hvad kanalen formentlig ikke vidste, da de kom med den udtalelse, var, at et andet, knap så viralt, klip viser de to samme mænd, der kort efter spankulerer hen over noget græs.