Brunt værtshus med opsigtsvækkende efterlysning: Er det dine tænder?

Vittighederne er mange, men ejeren af en tabt tandprotese gør nok alt andet end at smile for tiden.

Således er der formentlig en uheldig sjæl, der lige nu går sammenbidt rundt og mangler fortænderne. I hvert fald har værtshuset Harmonien i Thisted fået indleveret en protese med to fortænder, som mangler en mund at opholde sig i.

Og nu er eftersøgningen efter ejermanden eller kvinden gået i gang. Værtshuset er nemlig helt med på, at sådan et sæt bisser har en væsentlig værdi for ejermanden.

- Torsdag blev vi kontaktet af nogen, som havde fundet tænderne nær Harmonien, og de tænkte, om det kunne være en af vores kunder, som havde mistet tænderne, siger servitricen Tanja Skammelsen Bang.

Der var dog ingen af kunderne, der lyste op i et stort smil, så nu har hun lagt efterlysningen ud på værtshusets Facebookside. Hun understreger, at ejeren kan ringe til værtshuset eller kontakte dem på Facebook, for som hun siger:

Mellem Waynes World og Harmonien

- Det er træls for folk at miste deres tænder. Og vi behandler naturligvis henvendelser med fortrolighed og respekt. Derfor er tænderne også gemt af vejen - det er ikke sådan, at de ligger fremme. De har jo en værdi for ejeren.

Tænderne beskrives som støbt på en måde, så de skal udgøre fortænderne, og at den bagvedliggende bøjle er beregnet til at sidde fast på de resterende tænder. Hvordan de er mistet melder historien ikke noget om, men Tanja Skammelsen Bang påpeger:

- De kan jo ryge ud, hvis personen har kastet op.

Tænderne er fundet på strækningen mellem Waynes World og Harmonien. Sidstnævnte beskriver Tanja Skammelsen Bang som et brunt værtshus, hvor der er plads til alt fra alkoholikere til festlige bygængere. Derved forstås måske årsagen til indleveringen til netop Harmonien.

Hvis ejeren ikke har meldt sig på banen mandag, vil Tanja Skammelsen Bang tage på rundtur til byens tandteknikere for at høre, om de kan genkende bisserne.