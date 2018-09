Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Et jordskælv målt til 3,4 på Richterskalaen har søndag formiddag ramt et område i Midt- og Vestjylland.

Det bekræfter GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), som er en dansk uafhængig forsknings- og konsulentinstitution indenfor miljøgeologi over for DR.

Rystelserne fik stribevis af borgere til at ringe til politiet, som ikke selv havde undgået at bemærke det på det tidspunkt uforklarlige fænomen.

- Vi kunne mærke det her på stationen i Holstebro. Det har jeg ikke prøvet før, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Carsten Henriksen til TV MIDTVEST.

'Troede ikke mine egne sanser her klokken ca. 11.00. Var på 2. sal og hele huset ligesom gav sig, som om en usynlig kæmpe rystede det!!!. Kan forstå, at det er i hele landsdelen, skriver en Henriette i en lokal Facebook-gruppe for borgere i Holstebro.

Hun bliver bekræftet af flere midt- og vestjyder i kommentarsporet, hvor en Linda skriver, at hun tror, det var et lille jordskælv.

Bjarne i Lemvig og Laila i Skive har også mærket rystelserne.

Kigger på målinger

GEUS har også modtaget en del henvendelser og gik straks i gang med at kigge på de seismologiske målinger.

Presse og kommunikationschef i GEUS Mette Buck Jensen oplyser til Ekstra Bladet, at borgere mellem Struer og Holstebro har mærket jordskælvet.

Første henvendelse kom dog fra politiet, som ifølge Mette Buck Jensen bliver kimet ned med spørgsmål om fænomenet.

Efter første rystelse klokken 11.00, begyndte borgere fra Lemvig, Struer og Mors 20 minutter senere at ringe ind til politiet og forklare, at de også havde mærket rystelserne.

De største rystelser synes at være omkring Mors, oplyser vagtchefen til Ritzau.

GEUS opfordrer borgere, som mener at have mærket et jordskælv til at indberette det hos dem.

I 2008 ramte endnu kraftigere jordskælv det sydlige Sverige. Det kunne mærkes på Sjælland og Bornholm. Det blev målt til på 4,7 på Richterskalaen.

