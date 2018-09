Danmark ramt: Små jordskælv kan gøre kæmpe skade

Det var ren 'rock n' roll', da et mindre jordskælv ramte Midt- og Vestjylland søndag formiddag.

Jordskælvet, der varede syv til ti sekunder, er målt til 3.4 på Richterskalaen og har altså været et mindre et af slagsen. Det har dog ikke afholdt områdets beboere fra at få sig lidt af en forskrækkelse, hvorfor flere af dem også ringede til politiet.

Trine Dahl-Jensen, der er seniorforsker i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, maner dog til besindighed.

- Danmark er bestemt ikke noget farligt land for jordskælv.

- Hvor langt op skal vi på Richterskalaen, før man skal sikre reoler til væggene osv.?

- Det bliver ikke aktuelt i Danmark. Den eneste grund, der skulle være til at sikre reoler, er hvis børnene klatrer på dem, siger hun til Ekstra Bladet.

Det er ikke størrelsen, men gørelsen

Ifølge Trine Dahl-Jensen skal man dog ikke helt afskrive de mindre jordskælv. Ganske vist er 3.4 for småt til, at det kan lave den helt store ravage, men der skal ikke meget mere til.

- Det er meget svært at svare på, hvilken størrelse et jordskælv skal have, før det gør skade. Det kommer meget mere an på, hvorhenne det sker. Man kan have et lille jordskælv, der laver kæmpe skade og vice versa.

- Et jordskælv, der måles til fem-seks på Richterskalaen, kan forårsage store skader. Men jeg kender også eksempler på jordskælv, der måles til over otte, som ikke har generet nogen mennesker overhovedet, siger hun.

Når man tænker på naturkatastrofer, er det ofte jordskælv og orkaner, der blæser ind i hovedet på folk. Der er dog en væsentlig forskel på de to.

Et kæmpe knæk

Når der er orkanvarsel, har befolkningen mulighed for at købe forråd og måske barrikadere svagheder i bygninger. Men den luksus kommer man aldrig til at have i forhold til jordskælv.

- Man kan ikke forudsige jordskælv. Vi kan kigge på, hvor der måske kan ske store rystelser. Men vi kan ikke finde et præcist tid og sted. Man kan forberede sig ved, at ens hus bliver bygget, sådan at det kan klare den slags rystelser.

- Et jordskælv er en helt anden type fænomen end en orkan. Hvis man forestiller sig, at man samler en gren op og begynder at bøje den, så ved man, at den knækker på et eller andet tidspunkt. Men du ved ikke, hvor, eller hvornår, den knækker.

- Det er det samme med spændinger i jorden, som forårsager jordskælv, siger seniorforsker Trine Dahl-Jensen.

Hun oplyser samtidig, at når jordskælv en sjælden gang rammer Danmark, er det som oftest i Nord- Nordvestjylland ud fra kysten i Thy.

