Skotsk politiker sætter hælene i: Vil sætte prop i dansk rigmands opkøb af jord

Hvis det står til parlamentarikeren Andy Wightman skal der sættes en stopper for, at rigmænd som danske Anders Holch Povlsen kan købe mere jord i det skotske højland.

Gennem en årrække har Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen med opkøb på opkøb ifølge Forbes opnået titlen som den største private jordbesidder i Skotland. Men med mindre han flytter til Skotland, skal der sættes en stopper for, at han kan købe sig til førstepladsen, hvis det står til politikeren.

Til Ekstra Bladet fortæller parlamentarikeren fra partiet Skotlands grønne parti, at han ønsker, at jordbesiddere skal bo på det jord, der bliver købt.

- Det ville ikke være et problem, hvis jorden var ejet af en masse mennesker, men som det er, er jorden ejet af et lille antal personer, og de folk laver vigtige beslutninger omkring jorden og dens fremtid. Derfor er det vigtigt, at de er ansvarlige, og den bedste måde at være ansvarlig på er ved at bo på jorden, siger han.

Andy Wightman understreger dog, at en sådan regel skal gælde fremadrettet, og dermed bliver der ikke tale om, at eksempelvis Anders Holch Povlsen får frataget sine jordbesiddelser under tvang.

Intet problem med Povlsen

På spørgsmålet om, hvorfor det er et problem, at eksempelvis Anders Holch Povlsen ejer så meget jord i Skotland, svarer politikeren:

- Jeg har ikke nogen problemer med hr. Povlsen. Jeg har aldrig mødt ham. Så vidt jeg ved, gør han det godt.

- Men der bør være nogle regler, som gør, at flest mulige har mulighed for at have noget af landet. Og hvis du tillader, at der er et internationalt frit marked, hvor alle kan komme og købe lande, betyder det, at antallet af landbesiddere bliver koncentreret til et fåtal, siger Andy Wightman.

Se også: Dansk milliardær kåret som 'konge': Så meget ejer han af Skotland

Anders Holch Povlsen bor på godset Constantinsborg nær Aarhus, og dermed bliver han ramt af loven ifald den træder i kræft. Forslaget kommer i forbindelse med 'Festival for Politik', der bliver afholdt i Edinburgh i oktober. Der er dog endnu ikke meldinger om, at forslaget har flertal. De grønne har seks mandater ud af parlamentets 129 sæder.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Anders Holch Povlsen.