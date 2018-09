Dommedags-teori om dansk guldfund: - Ikke set før

Et stort guldfund på øen Hjarnø, som ligger ud for Horsens Fjord, kan være med til at give ny indsigt i, hvordan 500-tallets danskere levede.

Det var de to amatørarkæologer Terese Frydensberg Refsgaard og Brian Kristensen, der i 2016 fandt et par stykker guld på en mark med deres metaldetektorer, og som derefter overleverede guldstykkerne til Vejle Museum.

Siden har museet fundet hele 32 forskellige dele.

Kan rumme nye fortællinger

'Skattens mange forskellige dele viser en detaljerigdom ud over det sædvanlige, og nogle af delenes udformning ser ud til at have et mønster, arkæologerne ikke tidligere har set', hedder det i en pressemeddelse fra Vejle Museum.

- Det er absolut et spændende fund, der kan rumme nye fortællinger til periodens ofringer til guderne og til datidens guldsmedekunst, siger Mads Ravn, der er forsknings- og samlingschef på VejleMuseerne, som har stået for udgravningen på øen Hjarnø i Horsens Fjord.

Detektorførernes første fund bestod af hængesmykker, nærmere betegnet brakteater med meget fine mønstre.

- Det er nogle sjove typer af brakteater, der ser ud til at have et mønster, som ikke er set før, siger arkæolog Charlotta Lindblom, som har haft fingrene i guld fra flere perioder af oldtiden, også vikingetiden.

Skatten fra Hjarnø rummer blandt andet guldperler, hængesmykker, en guldnål og små guldklip, der i jernalderen blev brugt som betalingsmiddel. Alle smykkedelene er meget små og flere af dem med yderst detaljerede udformninger, som viser, at 500-tallets guldsmede var avancerede i deres håndværk. Guldnålen er lille og fin, og heller ikke dens udformning er set før.

Kaos i Skandinavien

I pressemeddelsen fremgår det, at der i perioden, hvor størstedelen af guldskatten menes at stamme fra, herskede kaos i Skandinavien.

Undergangsmyten om Ragnarok og Fimbulvinteren har rødder tilbage til 500-tallet. Det skyldes angiveligt, at der i år 536 skete der et voldsomt vulkanudbrud i Llopango i El Salvador.

Den efterfølgende store askesky bredte sig over store dele af jorden fra Mellemamerika over Europa, Tyrkiet, Mongoliet, Kina og til Afrika.

Det ser ud til at askeskyen skabte en lille istid med en kuldeperiode på næsten 10 år med alvorlige konsekvenser som misvækst og hungersnød. I dele af Kina døde op til 70-80 % af befolkningen af sult.

Også i Skandinavien var der store og alvorlige konsekvenser. I Sverige er der områder, hvor op mod 75 % af jernalderlandsbyerne blev forladt. I det sydlige Norge skete der en drastisk nedgang i antallet af begravelser på op til 95 %. I Danmark er sporene mere dobbelttydige, men arkæologerne finder færre landsbyer fra 500-tallet end i de foregående århundreder, og de har meget svært ved at finde begravelserne fra netop denne del af jernalderen.

Et på den tid uforklarligt mørke, sult og kaos må have præget verden i årene efter vulkanudbruddet. Askeskyens pludselige nedkøling af klimaet medførte misvækst, sult og høj dødelighed blandt både dyr og mennesker.

Guld og kaos

Ifølge museet kan guldskatten på Hjarnø være en ofring, som er givet til guderne i håbet om, at blive skånet.

- Det er fristende at konkludere, at de stakkels mennesker, der oplevede askeskyen og de hurtige klimaforandringer desperat prøvede alt for at undgå kaos. Dermed kommer guldet på banen som en dyrebar offergave til de magter, der straffer en, siger Mads Ravn og fortsætter:

- Guldskatten på Hjarnø må være nedlagt af en betydningsfuld mand, måske en stormand, der skulle vise sin magt hos guderne - at han og hans kone var værd at satse på. Vi formoder, at det er en ofring.

Hjarnøskatten bliver central i en kommende særudstilling på Kulturmuseet Spinderihallerne i Vejle. Udstillingen kommer til at handle om netop den kaotiske periode i 500-tallet, hvor guder og klima, ofringer og guld smelter sammen. Jernalderens guldskatte giver os et enestående øjebliksbillede af en kaotisk verden, og den nyfundne skat fra Hjarnø kommer med tiden til at bidrage til ny viden om perioden.

Udstillingen med guldet fra Hjarnø hedder 'Guld & Kaos' og åbner i uge 5 i det nye år.