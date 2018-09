Nu rammer sparekniven: DR-fyringerne er i gang

En række chefer har mandag fået at vide, at Danmarks Radio har i sinde at fyre dem

Danmarks Radio har sat gang i den spareplan, som politikerne på Christiansborg har sendt ned over hovedet på public service virksomheden.

Det bekræfter DR over for Ekstra Bladet.

'Jeg kan bekræfte, at der har været afholdt sindesamtaler med et antal chefer i DR i dag,' skriver kommunikationschef Lasse Bastkjær Jensen i en sms.

Sindesamtaler er DR's system, når det kommer til sparerunder. I korte træk betyder det, at medarbejderen får besked på, at ledelsen har i sinde at fyre vedkommende. Derfra går en forhandling om fratrædelsen så i gang.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fik omkring 120 mellemledere fredag en melding om, at de skulle sidde klar mandag mellem 9 og 16. Samtidig forlyder det, at Danmarks Radio har tænkt sig at fyre oppefra og ned, således at det undgås, at en leder først fyrer en række medarbejdere for så bagefter selv at blive fyret. Hvor mange ledere, der har fået besked i dag, er dog stadig uvist.

Men Ekstra Bladet erfarer, at DR i sidste uge havde sindesamtaler i HR-afdelingen. Lasse Bastkjær Jensen bekræfter, at der har været holdt sådanne samtaler i HR, men han ønsker ikke at kommentere yderligere detaljer:

- Det drejer sig jo om personaleforhold, og derfor har jeg ikke yderligere kommentarer til dette. Nu ser vi frem til snart at kunne melde en samlet plan ud for tilpasningen af DR, skriver han.

Efter Ekstra Bladet siden sommeren sidste har sat fokus på Danmarks Radios brug af blandt andet fratrædelsesordninger og genudsendelser, valgte et flertal på Christiansborg i marts måned at stemme en storstilet spareplan igennem.

Gennem fem år skal Danmarks Radio ifølge Finansministeriet spare 20 procent. Samtidig bliver DR's licens sløjfet, og i stedet kommer virksomheden på finansloven.

Efter flere opfordringer især fra Dansk Folkeparti meddelte kulturministeriet i september, at bestyrelsesformand Michael Christiansen ikke skal fortsætte. I stedet bliver hans embede ved årsskiftet overtaget af Marianne Bedsted, der er direktør i Salling.

