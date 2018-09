Sådan reagerede 16-årig der fandt 64.000 i en pung på gaden

En kun 16-årig dreng fra Santa Barbara i staten Californien i USA har skabt masser af opmærksomhed, fordi han på ærlig vis returnerede hele 10.000 dollars svarende til 64.000 kroner, som han havde fundet i en pung på gaden.

Den 16-årige Rhami Zeini fortalte politiet i Santa Barbara, at han havde fundet pungen, da han kørte hjem fra skole i sidste uge. Han havde pludselig fået øje på en en lille sort håndtaske midt på vejen og standsede op for at samle den op og se nærmere på den.

Rhami åbnede den lille taske for at finde et ID-kort, så han kunne levere den tilbage til sin ejer. Men i stedet fandt han en stor pung med hele 10.000 dollars i kontanter.

(artiklen fortsætter under billedet)

Her har politiet taget et billede af de mange kontanter, som Rhami fandt. 10.000 dollars svarende til 64.000 kroner. (Foto: Santa Barbara County Sheriff's Office)

- Jeg stirrede bare på pengene. Jeg har aldrig set så mange penge i mit liv, fortæller Rhami, der besluttede sig for at kontakte sine forældre og fortælle dem om sit fund, før tasken og pungen blev leveret tilbage til politiet.

Det skriver flere medier heriblandt den lokale tv-station i Santa Barbara KEYT samt Daily Mail. Politiet i Santa Barbara har også lagt et opslag ud på deres facebook-side, hvor de hylder Rhami for hans ærlighed. Her skriver de følgende:

'I en verden, hvor vi bliver bombarderet med dårlige nyheder hver dag, er vi glade for at kunne dele denne positive nyhed med Jer. Tak skal du have Rhami for at have gjort så mange rigtige ting i den her sag. Først for at have observeret tasken, dernæst for at have stoppet op og samlet den op. Dernæst for at have fortalt dine forældre om det. Og sidst men ikke mindst for have afleveret tasken og pungen til os'.

- For mig var det den rigtige ting at gøre. Hvis sagen nu havde været omvendt, og det var mig, der havde tabt en pung med så mange penge. Så er jeg helt sikker på, at jeg ville blive glad, hvis der var nogen, der leverede mine penge tilbage, forklarede Rhami til det lokale medie KEYT.

Politiet afleverede selvfølgelig både taske, pung og den store bunke kontanter til den retmæssige ejer. Det var en kvinde, der selv mente, at hun i distraktion havde placeret sin taske på taget af sin bil, før hun kørte en tur. Og så var tasken i den forbindelse røget ned på vejen. Kvinden gav i øvrigt Rhami 100 dollars i findeløn, svarende til 640 kroner.

Politiet har ikke oplyst, hvorfor kvinden gik rundt med så mange kontanter i sin pung.