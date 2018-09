DR indkalder til stormøde: Nu bliver spareplanen meldt ud

Tirsdag klokken ti er medarbejderne i Danmarks Radio indkaldt til stormøde.

Det erfarer Ekstra Bladet.

I en invitation til medarbejderne skriver generaldirektør Maria Rørbye Rønn:

'Public service-kontrakten er endeligt underskrevet, og vi er nu klar til at melde DR's spare- og udviklingsplan ud. Jeg indkalder derfor til stormøde.'

Efterfølgende vil der ifølge Ekstra Bladets oplysninger blive indkaldt til pressemøde klokken 11.

Klokken 15 vil generaldirektøren orientere medarbejderne i Aarhus.

DR's kommunikationschef Lasse Bastkjær Jensen bekræfter over for Ekstra Bladet, at der vil blive holdt møde tirsdag. Han har dog ikke yderligere kommentarer.

Ifølge både Politiken og TV2 vil en del af spareplanen blive, at DR2 og DRK lægges sammen, mens DR3 og DR Ultra i fremtiden bliver digitale.

120 chefer sad klar

Tidligere mandag bekræftede DR, at der var afholdt sindesamtaler med en række chefer i Danmarks Radio. Sindesamtaler er DR's system, når det kommer til sparerunder. I korte træk betyder det, at medarbejderen får besked på, at ledelsen har i sinde at fyre vedkommende. Derfra går en forhandling om fratrædelsen så i gang. Samme system bruges også på andre offentlige arbejdspladser.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fik omkring 120 mellemledere fredag en melding om, at de skulle sidde klar mandag mellem 9 og 16. Samtidig forlyder det, at Danmarks Radio har tænkt sig at fyre oppefra og ned, således at det undgås, at en leder først fyrer en række medarbejdere for så bagefter selv at blive fyret. Hvor mange ledere, der har fået besked i dag, er dog stadig uvist.

Men Ekstra Bladet erfarer, at DR i sidste uge havde sindesamtaler i HR-afdelingen. Lasse Bastkjær Jensen bekræftede mandag, at der har været holdt sådanne samtaler i HR, men han ønskede ikke at kommentere yderligere detaljer:

- Det drejer sig jo om personaleforhold, og derfor har jeg ikke yderligere kommentarer til dette. Nu ser vi frem til snart at kunne melde en samlet plan ud for tilpasningen af DR, skrev han.

Efter Ekstra Bladet siden sommeren sidste år har sat fokus på Danmarks Radios brug af blandt andet fratrædelsesordninger og genudsendelser, valgte et flertal på Christiansborg i marts måned at stemme en storstilet spareplan igennem.

Gennem fem år skal Danmarks Radio ifølge Finansministeriet spare 20 procent. Samtidig bliver DR's licens sløjfet, og i stedet kommer virksomheden på finansloven.

Efter flere opfordringer især fra Dansk Folkeparti meddelte kulturministeriet i september, at bestyrelsesformand Michael Christiansen ikke skal fortsætte. I stedet bliver hans embede ved årsskiftet overtaget af Marianne Bedsted, der er direktør i Salling.

Ifølge DR kan medarbejderne søge om frivillig fratrædelse frem til 24. september.