Efter historiske nedskæringer: Fyr bare - Det er ikke en forsørgelsesanstalt

Sparekniven kommer til at skære både dybt og bredt i Danmarks Radio, men selv om danskernes store public service-medie således rammes på mange programmer, traditioner, planer og ambitioner, så synes deres séere, lyttere og brugere ikke umiddelbart at være ramt specielt hårdt.

Ekstra Bladet har talt med en række kendte og ukendte danskere og spurgt, hvad de mener om spareplanerne. Vi har samtidig forhørt os om, hvad danskerne mener, der er for meget og for lidt af i Danmarks Radio.

Palle Skov Jensen alias Bøf-Palle, ejer af restaurantkæden Jensen´s Bøfhus:

- Jeg har svært ved at forholde mig til spareplanerne, når jeg ikke kender virksomheden indefra. Besparelserne sænker forhåbentlig ikke kvaliteten generelt, for jeg har stor respekt for det arbejde, DR laver.

- Diskussionen om, hvad der burde være henholdsvis mere og mindre af i DRs programflade, føler jeg mig slet ikke klædt på til at deltage i. Jeg vil dog sige, at DR er til for hele befolkningen, og derfor skal de tilgodese alle.

Kim Kliver, politiinspektør, Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi og indtil 2012 chef for det Nationale Efterforskningscenter, NEC:

- Det er en beslutning, som er foretaget på et mere centralt niveau, end hvor jeg er, og vi embedsmænd skal løse vores opgave i de rammer, der udstikkes, så min mening om spareplanen holder jeg for mig selv.

- Jeg kan ikke få nok af god kvalitetsjournalistik og dokumentarer, og det er DR gode til at lave. De må gerne lave endnu mere af det i fremtiden. Jeg har også kun godt at sige om DR-folkenes professionalisme, når jeg har mødt dem i mit daglige virke.

Klaus Nørlem, generalsekretær, Dansk Folkehjælp:

- DR har en helt speciel position i mediebilledet med deres public service-udgangspunkt. Specielt i disse år er det vigtigt, at DR sikrer, at vi får nyheder, kulturformidling og underholdning af høj kvalitet. Men DR er også nødt til at forholde sig til, at der samtidig er en rivende teknologisk udvikling i gang, så det er vel et naturligt tidspunkt at DR stiller sig spørgsmålet, om de kan gøre tingene på en anden måde og til andre omkostninger.

- DR er en dygtig og vigtig nyhedsformidler, og det skal de blive ved med, men måske de kan overlade dele af underholdningsstoffet til andre kanaler. Der må de gerne skrue lidt ned.

Mette Grith Stage, advokat i mange højt profilerede straffesager i blandt andet DR i de senere år:

- I den ideélle verden ville det være bedst for alle, hvis DR ikke skulle spare, for så kunne alle få deres behov opfyldt. Men det er naturligt, at en tung organisation som DR skal trimmes, når den er finansieret af vores allesammens penge. Det skal man også i alle mulige andre virksomheder.

- Jeg ser utroligt lidt fjernsyn, men hører ofte radio i bilen. Begge steder nyder jeg at se og høre nyheds- og aktualitetsprogrammer, så det må de gerne levere endnu mere af for min skyld.

- Men fordi jeg ser så lidt og så målrettet tv - altså kun nyheder og aktualitet - så har jeg ikke rigtig forudsætninger for at mene, hvad der burde være mindre af i deres sendeflader.

Asger Aamund, erhvervsmand og debattør

- Jeg synes, at det er fint med et slankt DR. Jeg synes, at det er fornuftigt med public service, men som DR er nu, er det for bredt, synes jeg. Mange af programmerne hører efter min mening hjemme på de kommercielle kanaler.

- Jeg synes, DR laver fremragende dokumentarer, og det er i den retning, DR bør bevæge sig.

Jørgen de Mylius, tv- og radiovært gennem mange år på DR, nu vært på P5

- Jeg synes, at det er for meget at spare 20 procent på DR. Det er simpelthen for meget, og det har jeg sagt lige fra starten.

- Hvad ledelsen i DR konkret vælger at spare på har jeg ingen holdning til. Det er politikerne, der sætter rammerne, og sådan er det.

Grethe Rud-Petersen, pædagog, Åbyhøj:

- Jeg ser rigtig meget DR-TV og synes ikke om de store besparelser, og man kan undre sig over, at der skal skæres så dybt i en statsinstitution.

- Der er for mange genudsendelser, men jeg tror, det er et symptom på, at DR er i en svær konkurrencesituation med eksempelvis Netflix, og at de ikke har råd til at konkurrere så meget, som de gerne ville.

- Jeg savner en kanal i FM-regi, som sender klassisk musik hele dagen. P2 er for friskt, og det gider jeg ikke at høre.

- På den ene side forstår jeg godt, at der er behov for besparelser, når man tænker på budgetoverskridelsen i forbindelse med opførelsen af den nye DR Byen. På den anden side synes jeg, det er ærgerligt, at så mange stillinger (400, red.) nedlægges, fordi det ikke kan undgås, at det går ud over kvaliteten.

- DR har for mange børnekanaler, og de kan sagtens slå dem sammen til én. Til gengæld er jeg træt af, at de smider DR3 på nettet.

- Jeg kan godt lide P4, fordi jeg er fra Sønderjylland og så kan høre de regionale nyheder fra min fødeegn en gang imellem. Egentlig synes jeg ikke, at DR i sit nuværende udtryk har oplagte mangler.

Allan Andersen, pensioneret musiker, Brabrand:

- Det er alletiders, at DR skal spare, og stod det til mig, kunne de lukke biksen. Jeg ser eller hører kun DR meget sjældent. Siden jeg har været ganske ung, har det aldrig tiltalt mig.

- DR burde som alle andre kanaler, jeg ser, sende flere dyre- og naturudsendelser og mindre sport. Jeg har som tidligere trommeslager længe savnet et program, som fokuserer på popmusikken fra 60´erne og frem til nu.

Vivian Hill, pensionist, Åbyhøj:

- De måtte gerne spare endnu mere for min skyld og gennemføre endnu flere afskedigelser. Det er jo ikke en forsørgelsesanstalt.

- DR har haft alt for mange genudsendelser og for mange dårlige serier - og her tænker jeg ikke på Barnaby, mens jeg har savnet flere gamle, danske film, teater- og operaudsendelser. Jeg synes, DR mangler noget af den mangfoldighed, som de burde værne om som public service-medie.

Thomas Voss, læge, Århus:

- Som ansat i sundhedsvæsenet (på Skejby Sygehus) går det mig mere på, når der spares på sundhed og børn. Desuden er det sjældent, at jeg får mine informationer fra DR, så spareplanen bekymrer mig egentlig ikke.

- Som sjælden forbruger af DR TV og aldrig af DR Radio er jeg nok ikke den rette at spørge om, hvad jeg synes der burde være mere og mindre af i DRs programmer. Jeg kan godt lide at se 'Nak & Æd' og en gang imellem X-factor, da de sendte det.

- Jeg bryder mig ikke om programmer, hvor folk eksempelvis skal tabe sig, fordi de ofte udstiller de medvirkende.

Patrick Jensen, 19 år bor i Valby

- Nedskæringerne gør, at man kan prioritere de ting, der er mest vigtige, og det synes jeg er fint.

- Jeg kunne godt tænke mig, at DR lavede noget mere dybdegående journalistik frem for overfladiske ting. Det kunne være fedt, hvis de gik i dybden med et eller andet emne, så man kunne blive virkelig klog på det.

Christina Lundsbjerg, 20 år bor i Jyderup

- Det er fint. Jeg har ingen fjernsynskanaler, og lytter ikke til radio, og jeg ved, at jeg ikke er den eneste. så jeg synes, det er fint. Så pengene blive lagt et sted, det interesserer folk i dag.

- DR burde have flere forskellige ting. Der er alt for mange genudsendelser. I stedet kunne jeg tænke mig nogle flere nyheder og noget mere bred underholdning for forskellige aldersgrupper.

- Der er meget til børnene og så er der rigtig meget for ældre og historisk interesserede, men ikke nok til ungdommen.

Astrid Appel, 28 år bor i Bagsværd.

- Det er virkelig synd. Jeg bruger selv DR til både fjernsyn og radio dagligt, siger Astrid, der lige nu er på barsel.

- Når man går derhjemme og keder sig med en lille en, er det rart med lidt underholdning i baggrunden i form af forskellig musik og nyheder.

Linda Christensen, 51 år og bor i Bagsværd

- Besparelserne i DR ærgrer mig, for DR er et vigtigt hus, vi skal holde godt fast i.

- Det er rigtig vigtigt, at der er noget ordentlig kultur til alle. De skal have lov til at spendere nogle penge på noget, som vi alle synes er spændende, siger hun og fortæller samtidig, at hun bruger DR til både nyheder og underholdning.

- Jeg synes dog ikke, DR er så gode til at sende nogle gode film. Det er meget gamle danske film.

Robin Hougaard, 22 år og bor i København K

- Det er ærgerligt for dem, at de skal fyre medarbejdere, men jeg har ikke nogen holdning til, at de skal spare.

- Jeg bruger ikke rigtig DR til noget, fordi jeg simpelthen ikke gider betale licens.

Jesper Damgaard, 30 år, Christian Yding, 29 år, Jakob Olesen, 26 år, og Mads Smidt, 23 år, bor alle i København

Ingen af de fire drenge ser tv i den traditionelle forstand, så besparelserne ærgrer dem ikke.

- P6 BEAT skal lukke, og det er ærgerligt. Men overordnet synes jeg, det er fornuftigt, at DR skal spare, siger Jesper.

- Det er godt, at der er meget, der skal være online fra nu af. For så kan de måle, hvor efterspørgslen er og tilpasse det derfra, siger Jakob.

- Det fede ved DR, er, at det ikke er ejet af et privat selskab. Så nyhederne er objektiv og ikke politisk farvet, siger Mads.

- Og for min skyld behøver der faktisk slet ikke være nogle kanaler, hvis alt er tilgængeligt på nettet er det fint, siger Christian, hvis venner er enige.

Mette Saaby, 49 år bor på Nørrebro

- Det er dødærgerligt, at DR skal spare så meget. Det er problematisk, at man fjerner det, der skal være et upolitisk organ.

- Programmer, der virkelig går i dybden med forskellige emner, holder jeg meget af, og det kommer jeg til at savne, hvis det ikke er der længere.

Josefine Smith, 33 år og bor på Nørrebro

- Jeg kommer til at savne nogle af de her nichékanaler, der skal spares væk.

- Vi har åbenbart en regering, der ikke mener, det er værd at prioritere kulturen, siger hun skuffet.

- Vi bliver stille og roligt et meget fattigt land.