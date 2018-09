Trump Jr. beskylder kendt tv-vært for at lyve: Men det nye bevis er 10 år gammelt

Tv-stationen CNN får næppe mange fanbreve fra hverken Donald Trump eller hans søn, Donald Trump Jr.

Og nu er familien Trump igen havnet i en konflikt med den verdenskendte tv-station, og denne gang er det sønnike, der går forrest.

På Twitter langer Donald Trump Jr. kraftigt ud efter CNN-værten Anderson Cooper, der sågar bliver beskyldt for at lyve om orkanen Florences omfang for at få Donald Trumps håndtering af krisen til at se skidt ud.

It’s a shame that CNN’s ratings are down 41%. What’s worse is there’s a simple solution that they refuse to accept. Stop Lying to try to make @realDonaldTrump look bad. https://t.co/O3XyWchsJh pic.twitter.com/BCUCxKnOvO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 16. september 2018

Anderson Cooper bliver beskyldt for at stå på knæ, så seerne tror, at Florence var værre end den reelt var.

Efterfølgende har tv-værten lagt et modsvar op på Twitter, hvor han blandt andet fortæller, at billedet er fra 2008. Dengang dækkede Anderson Cooper orkanen Ike, og han var på besøg i byen Bridge City i Texas.

Her havde orkanen medført voldsomme oversvømmelser i et område, som Anderson Cooper besøgte. Og det var det, som han rapporterede om dengang.

Hvad angår knæfaldet, så viser tv-værten et klip, hvor man tydeligt kan se, at han ikke er på knæ. Han er derimod fuldt oprejst og går rundt i vandmasserne.

- Jeg forventer ikke, at præsidentens søn indrømmer, at han har begået en fejl ved at retweete de billeder, men i det mindste så skal I have sandheden at vide, siger han i sit show på CNN.

Foruden påstandene om Anderson Coopers løgne får CNN også hug for, at deres såkaldte tv-ratings er faldet.

Du kan se hele Anderson Coopers indslag her.