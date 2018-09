Ny DMI-prognose: Her rammer vindstød af stormstyrke

Mens vi lige nu kan nyde efterveerne af den mest solrige sommer i mands minde, bliver den næste måneds tid våd, kold og klam.

Det lune efterårsvejr bliver fredag afløst af en koldfront, der både giver lavere temperaturer, regnbyger, blæst og risiko for vindstød af stormstyrke over Nordvestjylland og langs kysterne

- For det første kommer der en ordentlig gang regn i løbet af fredagen. Så klarer det op, og det er så på bagsiden af regnen, at vi risikerer at få de her meget kraftige vinde - i en overgang op til hård eller stormende kuling, fortæller meteorolog Steen Hermansen fra DMI.

DMI: Find regntøjet frem

Det ustadige vejr fortsætter ind i næste uge. Her rammer bygerne over hele landet, indtil vejret sidst på ugen bliver mere stabilt, og et højtryk nordpå giver plads til solen. Det holder dog kun et par dage, og så blæser det op igen.

- Vi har været forkælede med rigtig mange flotte og lune dage. Det bliver ikke ved med at gå, når det faktisk er blevet lidt vinter nogle steder på Grønland. Den kolde luft vil ubønhørligt nærme sig Danmark, fortæller Steen Hermansen.

Som helhed kommer næste uge til at bringe beskedne dagstemperaturer mellem 12 og 16 grader, mens det om natten kan blive helt ned til fem grader.

I starten af oktober kommer byger og blæst til at hærge, mens temperaturen holder sig mellem 10 og 15 grader.

Tropestorme ødelægger prognoser

Da temperaturen er højere end den normalt er i oktober, kan det give kraftigere blæsevejr, end vi er vant til, og måske ligefrem lægge op til storm.

Men, understreger DMI, det er svært at spå om vejret lige for tiden, og det skyldes noget så fjernt som storme i Caribien og Atlanterhavet.

- De sender en utrolig stor mængde energi op i atmosfæren på meget begrænset område. Det har de globale modeller, i hvert fald dem, som vi arbejder med, svært ved at håndtere, forklarer Steen Hermansen fra DMI.

- Vi vil se nogle prognoser i de kommende uger som kan være meget usikre og måske vise, at det bliver højtryksvejr eller stormvejr, hvor det ikke har noget på sig. Så vi meteorologer må holde hovedet koldt, understreger han.

Samlet set kan vi i den kommende måned forvente at temperaturerne havne på omkring eller lidt over det normale temperatur-niveau for årstiden, mens nedbøren i resten af september kommer til at ligge omkring normalen men til gengæld ligge over gennemsnit i begyndelsen af oktober.