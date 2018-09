Blev skræmt af mareridtsagtig mystisk børnesang hver nat i et år: Hør den her

Forestil dig, at du næsten hver nat bliver holdt vågen og skræmt til døde af en lille spæd pigestemme, der på uhyggelig vis synger følgende børnesang. Og det lyder både, som om lyden er meget tæt på og samtidigt meget langt væk: It's raining, it's pouring, the old man is snoring, he went to bed and bumped his head. And could not get up in the morning. (Det regner. Det styrter ned. Den gamle mand snorker. Han gik i seng og slog sit hoved. Og han kunne ikke komme op næste morgen.)

Denne ildevarslende mystiske sang hjemsøgte næsten hver nat i et år den britiske husmor Alice Randle, der bor i byen Ipswich i England og er mor til to børn. Og nogen gange hørte hun sangen igen og igen gennem adskillige timer.

Det skriver flere medier heriblandt lokalmediet Ipswich Star samt de store medier Independent, Metro og Huffington Post

Efter at have været hjemsøgt af den mystiske sang flere måneder i træk blev Alice Randle mere og mere skræmt af sangens truende undertone, og hun spurgte sig selv, om det hele bare var noget hun forestillede sig. Men til sidst besluttede hun sig for at kontakte kommunekontoret i Ipswich for at få hjælp. Her tog man sagen alvorligt og stillede et 'miljø- og sundhedsteam' til rådighed, der var klar til at rykke hurtigt ud til Alice Randles adresse på Bramford Road, hvis lyden af sangen kom igen.

Ved midnatstid i sidste uge hørte Alice Randle igen den klagende børnesang. Og udryknings-teamet fra kommunen dukkede hurtigt op i hendes hjem i et forsøg på at lokalisere lydens udgangspunkt. Og her fandt de hurtigt frem til, at børnesangen kom fra en retning mod den nærliggende vej Europa Way et par hundrede meter væk.

Sammen med moren gik teamet på gaden og fik lokaliseret lyden til et nærliggende industriområde ved Farthing Road, hvorfra den uhyggelige børnesang spillede fra en stor højttaler i en lagerbygning.

(artiklen fortsætter under billedet)

Den kendte britiske børnesang eller børnerim, som man også kalder det, er lavet i utrolig mange versioner. (Foto: PR Foto)

En talsmand fra udryknings-teamet i Ipswich Kommune har forklaret følgende:

- Det har været en helt utrolig oplevelse. Det var svært for os at tro, at en børnesang ville blive spillet midt om natten. Men vi tager alle klager seriøst. Da vi kom ud til adressen på Barmford Road, hørte vi straks selv den mystiske børnesang. Og den lød ekstremt uhyggelig på den tid af natten. Og vi kunne sagtens forstå, at folk, der boede i nærheden ville opfatte sangen som uhyggelig.

Her i avisen Ipwich Star kan du også høre den originale lydfil fra den skræmmende børnesang.

Udryknings-teamet fandt hurtigt ud af, at det var ejeren af lagerhallen i industriområdet, der havde sat et lyd-alarm op, der satte den uhyggelige børnesang i gang, hvis nogen forsøgte at bryde ind i hans lagerhal. Det hele var et forsøg på at skræmme eventuelle tyvekængte væk.

Ejeren har udtalt følgende til lokalavisen Ipswich Star:

- Vi designede musikken til at være afskrækkende for eventuelle tyve, der tiltvang sig adgang til vores private grund og bygninger. Musik-alarmen blev udløst ved diverse sensorer. Og det var altså kun meningen, at man skulle kunne høre børnesangen på vores egen grund, forklarer ejeren og tilføjer:

- Men nu er vi heldigvis klar over problemet. Lyd-alarmen med børnesangen blev sat i gang, fordi sensorerne blev aktiveret, fordi nogle edderkopper kravlede rundt på linserne af vores kameraer. Og desværre havde vi skruet lyden til børnesangen for højt op, så man kunne høre den uden for vores område, forklarer ejeren og oplyser, at lydniveauet nu igen er reguleret på passende vis, så det ikke vil ske igen.

Det var edderkopper, der satte alarmen i gang, således at børnesangen stort set hver nat blev afspillet. (Foto: Shutterstock)

