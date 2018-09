Banebrydende fund: Vi har åbnet en ny dør i dansk historie

Arkæologi er et forsøg på at finde ud af, hvordan vi skal forestille os fortiden.

Nu har man i et udgravningsområde i Ribe fundet fragmentet af et gammelt strengeinstrument, der bestemt kan gøre os klogere på netop fortiden.

Den ældgamle lyre kan dateres helt tilbage til år 720.

- Vi har aldrig før fundet en lyre i Danmark. Det er kun ganske få steder i Europa, at man har fundet noget lignende. Fundet er helt unikt, siger Søren Sindbæk, professor i arkæologi ved Aarhus Universitet.

På billedet kan man se fragmentet af lyren. Den blev fundet 3. juli 2018. Foto: Nothern Emporium

Den ældste by

Ribe er Danmarks ældste by og gemmer på nogle af landets vigtigste arkæologiske kilder.

Lyren blev fundet i ruinerne af et gammel hus midt i byen.

- Huset ligger lige ved markedsgaden i Ribe. Huset er en almindelig husholdning fra den danske jernalder. Vi har gravet huset op af jorden, fortæller Søren Sindbæk.

Fundet af lyren har nu sået tvivl om, hvad man tidligere har troet på.

- Lyren er et instrument, som man skal have en stor viden om. Man antog tidligere, at lyren var forbeholdt samfundets top. Det kunne være rige familier eller høvdinge. Vores fund går imod dette. Lyren kan derfor have været et allemandseje i jernalderen, siger professoren.

Fundet viser også, at der muligvis har eksisteret flere gademusikanter i Ribe i den tidlige danske jernalder.

- Det var altså ikke kun mennesker, som levede dag for dag i jernalderen, men tiden havde også mennesker, der dyrkede musik og sang, siger Søren Sindbæk.

- Jeg er helt sikker på, at når der skrives bøger om den danske jernalder og vikingetiden i fremtiden, så er dette fund noget, der skal skrives med. Det er en dør i Danmarkshistorien, som vi aldrig har åbnet før, siger professoren med stor begejstring til Ekstra Bladet.

Her kan man se noget af udgravningsstedet. Foto: Nothern Emporium

International opmærksomhed

Fordi en lyre er et meget sjældent fund, har Søren Sindbæk og Ribe pludselig fået stor opmærksomhed.

- Vi har fået henvendelser fra mange arkæologer fra hele Europa efter vores fund af lyren. Der er en stor international interesse, siger professoren.

Interessen skyldes også, at det er meget sjældent, at man finder fragmenter af træ under arkæologiske udgravninger. Det plejer at være sten, læder og smykker, man finder.

Man har også fundet perler, råglas og skår af digler fra et perlemagerværksted fra omkring år 780. Det er et andet fund fra udgravningen, der viser noget om, hvor avanceret håndværk de mestrede i det tidlige Ribe. Foto: Nothern Emporium

Det var det danske forskningsprojekt Northern Emporium, som Søren Sindbæk også er leder af, der fandt lyren i Ribe.

I forbindelse med det store forskningsprojekt har Carlsberg Fonden støttet med 16 millioner kroner.