Dansk hundelufter gjorde vanvittigt fund på gammelt træ

Svampe-kendere og eksperter er blevet dybt forundrede over et egetræ, hvorpå der gror en vækst, der nærmest ligner en blodig menneske-hjerne. Det usædvanlige fund blev gjort i Præstø af Mette Knøsgaard, der var ude og lufte sin hund Egin i sit lokalområde. Den mærkelige vækst viste sig ved nærmere gennemsyn at være en meget stor svamp, der groede på siden af et gammelt egetræ.

Den store svamp lignede i den grad en menneske-hjerne og så ud, som om den afgav en blodig rød væske.

Det skriver flere medier heriblandt de britiske medier Metro og Express - Ekstra Bladet har også været i kontakt med Mette Knøsgaard, der synes, at det er sjovt, at hendes historie og billeder omkring den usædvanlige svamp er nået hele vejen til Storbritannien.

Du kan se øjeblikket, hvor Mette gør sit fund fanget på video øverst i artiklen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

På dette billede er det endnu tydeligere, at den store svamp ligner en menneske-hjerne. (Foto: Mette Knøsgaard)

Mette lagde efterfølgende en video samt flere billeder af den skræmmende svamp ud på facebook-siden 'Svampeliv', der især henvender sig til svampe-entusiaster. Og her blev debatten stor blandt svampe-kenderne, der diskuterede, hvilken svamp det mon kunne være.

- Jeg var ude at lufte min hund i den lille by, hvor jeg bor, da jeg så den her hjerne-lignende ting. Jeg blev meget overrasket. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg troede først, at det var en del af træet. Det så meget vildt ud, så jeg tog nogle billeder og lagde dem ud online for at høre, om der overhovedet var tale om en svamp, fortæller Mette og tilføjer:

- Mange var meget interesseret i svampen og havde aldrig set en svamp, der så sådan ud.

I kommentar-feltet på facebook var der nogen, der mente, at det drejede sig om en deformeret bitter korkpigsvamp også kaldet 'blødende tand'. Det er en svamp, der ofte har en hvid kappe, der nogen gange 'bløder' en rød væske.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Her har Mette fotograferet sin hånd i nærheden af svampen for at illustrere, hvor stor svampen egentlig er. (Foto: Mette Knøsgaard)

Andre mente imidlertid, at det var en deformeret 'oksetunge svamp', der siges at ligne en klump råt kød, og som kan ses på træet andre steder i normal tilstand.

- Desværre ved jeg ikke selv nok om svampe til at bestemme arten af den usædvanlige svamp. Men hvis man kigger på billederne, kan man se, at der er en anden svamp på træet, der helt sikkert er en 'oksetunge svamp', fortæller Mette Knøsgaard og tilføjer til Ekstra Bladet, at svampe-kenderne på facebook hovedsageligt mente, at det var en 'oksetunge svamp'.

'Oksetunge svampen' er i øvrigt spiselig, hvis der er nogen, der skulle få lyst til at sætte tænderne i den. På facebook-siden kalder Mette i øvrigt svampen for 'hjernesvampen'.