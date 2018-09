Ny forskning: Nu kan det være slut med hårtab og måne

Afslører din skinnende isse også, at din hårpragt ikke er ligeså fyldig, som den måske var, da du var ung?

Drømmer du om at få den tilbage? Så læs med her, der er nemlig håb forude.

En syntetisk udgave af det velduftende duftstof fra et sandeltræ kan ifølge forskere forlænge livet hos de hårproducerende hudceller, som findes i vores hårsække. Det kan have den effekt, at håret forbliver levende længere og gror mere, end det ellers ville have gjort. Det viser et nyt engelsk studie, som for nyligt er blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications.

De hudceller, som findes på bunden af vores hårsække, der kaldes keratinocytter, bærer på en duftreceptor. Den kan binde det syntetiske duftstof til sig og dermed stimulerer hårvæksten og begrænse celledød i hårsækkene.

Da forsøgene udelukkende er afprøvet i laboratorium, er det uvist, om træets duftstoffer reelt vil hjælpe på hårtab i virkeligheden.

- Det er et flot eksperiment, som er nyskabende og spændende. Det vækker håb om, at forskerne er på sporet af en mekanisme, som kan forsinke hårtabet hos mænd og kvinder, som er ved at blive tynde i toppen, siger professor Jørgen Serup fra hudafdelingen på Bispebjerg Hospital til Politiken og fortsætter:

- Men her er vi altså helt ude på hypotesernes overdrev, for man ved først, om det virker, når man har prøvet det af på mennesker i et blindt forsøg. For der er stor risiko for, at forsøg, der tegner lovende i laboratoriet, ikke kan overføres til den virkelige verden.

Jørgen Serup har ikke selv deltaget i den aktuelle forskning.

Forsøgene er udarbejdet ved University of Manchester i England.