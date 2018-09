Ingen strøm i stor dansk by

Ved du noget eller har du billeder? Tip os på sms/mms 1224 (alm. sms-takst) eller send en mail til 1224@eb.dk

OPDATERING: Ifølge Ekstra Bladets kilder er strømmen pletvis begyndt at vende tilbage i Slagelse.

Onsdag aften har Slagelse midtby været udsat for en massiv strømafbrydelse.

SK Forsyning, som står for energiforsyning i Slagelse, skriver på deres hjemmeside, at de oplever akutte driftforstyrrelser.

'Ingen strøm i store dele af Slagelse. Store dele af Slagelse midtby er pt. uden strøm. Vi arbejder på at lokalisere problemet', skriver de på deres hjemmeside.

27-årige Pelle Juel oplevede strømsvigtet fra sin lejlighed i Slagelse.

- Jeg sidder inde på mit værelse, og skal lave noget arbejde, og så vups - så gik alt strømmen. Nu er der gået over halvanden time, og der er stadig ikke sket noget, siger 27-årige Pelle Juel, der bor i centrum af Slagelse.

Efter strømafbrydelsen valgte Pelle at køre en tur i sin bil, og her blev han mødt af endnu mere mørke. Ifølge ham er både lysregulering og gadelamper gået ud.

- Der er fuldstændig kulsort, og det er ikke specielt nice. Det er ret utrygt at køre på den måde, siger Pelle Juel.

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi tager strømafbrydelsen meget roligt:.

- Vi har umiddelbart bare hørt, at der var strømafbrydelse for et par timer siden. Det bliver jo lyst igen i morgen, og vi har ikke haft flere henvendelser for nu, siger Jens Frederiksen, som er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.

Ekstra Bladet har haft kontakt til SK Forsynings vagtpersonale, men de ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Ekstra Bladet følger sagen.