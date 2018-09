Tre små amuletter kan ændre danmarkshistorien

Vi er vant til at sige, at Harald Blåtand kristnede danerne omkring år 960.

Fundet af tre blyamuletter med klar kristen symbolik kan til gengæld betyde, at kristendommen kom til Danmark 150 år tidligere, skriver DR.

- Det her viser simpelthen, at der har været en lille gruppe af kristne i byen, som har haft brug for kristne amuletter, siger lederen af forskningsprojektet og professor på Aarhus Universitet, Søren Sindbæk, til Ritzau.

Amuletterne med tydelige kristne kors er et af mange opsigtsvækkende fund, der er gjort under en udgravning i den ældste, kendte by i Danmark, Ribe.

Projektet har været i gang de seneste 14 måneder, og siden det blev afsluttet i august har man brugt tid på at undersøge de fund, man har gjort.

Forskerne fandt de tre amuletter fra starten af 800-tallet på et værkstedsgulv. Her fandt man også formen, som amuletterne er støbt i. Og det er det, der får forskerne til at tro, at der har været flere kristne i byen.

- Når vi finder de tre amuletter og støbeformen, må det betyde, at der er lavet betydeligt flere end de tre, siger Søren Sindbæk.

Indtil nu har historien om kristendom i Danmark været skrevet på runestenen i Jelling. Nemlig, at det var Harald Blåtand, som besluttede, at nu var danerne kristne.

Derfor har overbevisningen været, at kristendommen ikke fandtes i Danmark i begyndelsen af Vikingetiden.

Men det har fundet af de små amuletter været med til at ændre på.

- Det her fund er med til at understrege, at overgangen til kristendom ikke var en beslutning, der blev taget, men en langsommelig proces, der fandt sted over tid, siger Søren Sindbæk.

Ved at grave dybt i gadeniveau i Ribe er det også lykkedes forskerne at gøre andre interessante fund. De har blandt andet fundet dele af en lyre, som er et strengeinstrument.

Forskerne er endnu ikke færdige med at undersøge alle genstandene. Der kan således vise sig flere opsigtsvækkende fund i nær fremtid.