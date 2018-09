Billetgigant afsløret i skandale: Smart trick presser priserne

Hundredvis af musikstjerner i hele verden sætter hvert år billetter til deres populære shows til salg.

Imens sider fans i kø i timevis for at score sig en billet til eksempelvis Bruno Mars, Beyonce eller Adele.

Den slags kan hurtigt blive en dyr omgang, men nu har CBC News og Toronto Star afsløret, hvordan priserne er unødvendigt høje. De bliver efter sigende presset i vejret, så Ticketmaster selv kan tjene flere penge.

Det afslører en række journalister, der er gået undercover for de to medier.

Afsløret på konference

På en konference i Las Vegas fandt de to journalister ud af, hvordan Ticketmaster vender det blinde øje til, når de såkaldte 'scalpers' gør billetterne dyrere.

En ansat hos Ticketmaster fortæller i et anonymiseret videoklip, hvordan billetdistributørens hold, der burde forhindre den slags, med fuldt overlæg ignorerer, når man opdager billethajer på spil

- Jeg har opdaget billethajer, der bogstaveligt talt har over 100 konti på vores hjemmeside, så de kan købe billetter i store mængde. Det er ikke noget, som vi kigger på eller rapporterer, siger han i videoklippet.

Foruden at vende det blinde øje til, så blev undercover-journalisterne sågar spurgt, hvorvidt de skulle have hjælp til at starte deres 'scalper-business'.

Toronto Star har talt med den ledende britiske ekspert i 'scalping' Reg Walker, der kalder det for hykleri i sin reneste form.

- Jeg tror, at det fjerner spin-fortællingen om, at Ticketmaster forsøger at beskytte deres brugere. De her oplysninger afslører i bund og grund, at der foregår en ekstrem tvivlsom aktivitet, der er til ulempe for musik- og sportfans, siger han til Toronto Star.

Lukker øjnene

Og hvordan fungerer det så?

Hvis en billet oprindeligt bliver solgt til 1000 kroner, får Ticketmaster et gebyr for at have håndteret billetsalget, men hvis billetten bliver solgt igen i 'resale', så tjener Ticketmaster endnu et gebyr på samme billet.

Derfor har billetgiganten interesse i, at billetten skifter hænder så mange gange som muligt og gerne til en højere pris.

Ticketmaster har ikke ønsket at stille op til et interview med CBC News, men har offentliggjort følgende udmelding.

'Ticketmaster er en teknologisk platform, der hjælper artister med at skabe forbindelse til deres fans. Vi ejer ikke de billetter, der sælges på vores platform, og vi har heller ikke nogen kontrol over billetpriserne. Hverken hvad angår det oprindelige salg eller videresalget. I begge tilfælde fastsættes det af sælgeren', lyder det i svaret.

Læs hele Ticketmasters udmelding her.