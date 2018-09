Storm med vindstød af orkanstyrke på vej til Danmark

Danmarks Meteorologiske Institut har torsdag formiddag udsendt en varsel om, at der kan komme såkaldt 'farligt vejr' til landet.

Det sker fredag, hvor en storm med vindstød af orkanstyrke rammer den nordvestlige del af landet.

Stormen kommer til at hedde Knud, og den rammer fra fredag omkring klokken 15 til ud på natten til lørdag.

Stormen kommer særligt til at ramme områderne omkring Vendsyssel, Jammerbrugt, Thisted og Lemvig. Her forventer DMI, at Knud vil blæse med mellem 25 og 28 meter i sekundet fra sydvest, mens vindstødene kan blæse mellem 33 til 35 meter i sekundet. Sidstnævnte svarer til orkanstyrke.

DMI skriver på sin hjemmeside, at vindstød af orkanstyrke betyder, at store grene kan knække, træer kan vælte, tagsten kan flyve ned, og broer kan lukke. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom i området.

Orkanstyrke uden storm andre steder

Selvom DMI ikke forventer storm andre steder end ovennævnte, kan der stadig forekomme vindstød af orkanstyrke flere steder i Jylland fredag.

Det gælder Himmerland, Storaalborg, Læsø, Morsø, Skrive og Struer, hvor der er udsendt et varsel om 'voldsomt vejr', som DMI kalder det.

Det betyder, at middelvinden forventes at ligge i kuling-kategorien med mellem 20 og 23 meter i sekundet fra sydvest. Vindstødene vil samtidig ramme orkanstyrken med pust på mellem 33 og 35 meter i sekundet.

Bevæger vi os lidt mere sydvestligt ned i Jylland, kan der forekomme vindstød af stormstyrke.

Forhøjet vandstand

Stormen kommer ind over landet fra nordvest, og derfor kan der langs den jyske vestkyst og i Limfjorden være risiko for forhøjet vandstand som følge af blæsten.

Den forhøjede vandstand ventes at ramme områderne ud på fredag eftermiddag og aften og vare til ud på lørdagen.

I den vestlige del af Limfjorden kan den forhøjede vandstand formentlig nå over 1,3 og 1,5 meter over normal vandstand, skriver DMI.

Ved den centrale del af Vestkysten kan den forhøjede vandstand nå op omkring 1,8 og 2,2 meter.

I Vadehavet kan vandstanden komme over mellem 2,3 og 2,6 meter over normalen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra DMI.

Opdateres