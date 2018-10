Almindelige danskere rammes af mega-underskud: - Det står slemt til

Nedturen vil også ramme forbrugerne, lyder det fra Forbrugerrådet TÆNK. Se hvordan i videoen her

Næsten en milliard i underskud.

Sådan lyder det skrækkelige resultat for årets første ni måneder i PostNord. En kraftig forværring fra det minus på 390 millioner kroner, koncernen præsenterede for samme periode i 2017. Det viser PostNords regnskab, der er offentliggjort fredag morgen.

- Det står jo slemt til generelt for postvæsenet i Danmark. Og det står faktisk slemmere til i Danmark end så mange andre steder, fordi vi er langt foran andre lande digitalt, siger Martin Salamon, der er cheføkonom hos Forbrugerrådet TÆNK.

Årsagen til det store underskud skyldes blandt andet udgifter til at afskedige ansatte, men også at brevmængden er faldet med 11 procent i Danmark det seneste år.

I regnskabet fortæller PostNord dog, at udviklingen i stigende grad gør sig gældende i Sverige.

- Brevmængderne i Sverige er begyndt at falde kraftigere end tidligere, og vi oplever nu også i Sverige et stigende digitaliseringstempo, som påvirker resultatet negativt, skriver PostNord i regnskabet.

Fremtiden er usikker

Ifølge cheføkonomen kommer vi sandsynligvis ikke til at se et lige så stort underskud næste år, fordi man ikke her har så store udgifter, der skal gå til fyrede. Selv om det kan virke usandsynligt, kan PostNord sagtens komme på fode igen, vurderer han.

- Man kan godt forestille sig, at hvis de er dygtige på pakkesiden og får strømlinet det, så kan de også begynde at tjene rigtige penge en dag. Og måske ikke så langt ude i fremtiden, siger Martin Salamon.

PostNords redningsplan løber fra 2017 til 2019.

PostNord driver desuden forretning i Norge og Finland. Selskabet har samlet knap 31.000 ansatte.