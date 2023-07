Asger Juhl stopper på Ekstra Bladet

Lige knap ni måneder.

Det var, hvad det blev til på posten som journalistisk chefredaktør. Asger Juhl har således valgt at sige sit job op på Ekstra Bladet med omgående virkning.

Det bekræfter han selv over for eb.dk.

- Grunden til, at jeg stopper, er, at jeg aldrig rigtig fandt mig til rette på Ekstra Bladet. Journalistisk ledelse handler i høj grad om at finde den rigtige modus med medarbejderne. Her må jeg desværre erkende, at vi ikke fandt den balance, som jeg mener er afgørende for at kunne skabe den rigtige udvikling af Ekstra Bladets journalistik.

Samtidig understreger han, at beslutningen om at forlade Ekstra Bladet er 100 procent hans egen.

- Jeg ved godt, at der i sådan en situation vil være tvivl om, om jeg er blevet fyret eller prikket på skulderen. Jeg er ikke blevet fyret, og jeg er ikke blevet prikket. Det er 100 procent min egen beslutning, forklarer han.

Annonce:

Ærgerligt

Ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix, forstår beslutningen om at stoppe, selvom han ærgrer sig over afgangen.

- Jeg har hele vejen igennem haft stor tillid til Asger Juhl. men han har ønsket at forlade Ekstra Bladet, og det har jeg fuld forståelse for. Jeg er enig med ham i, at han aldrig rigtig fandt sig til rette på Ekstra Bladet, men jeg skal dog ikke lægge skjul på, at det ærgrer mig at sige farvel - Ikke mindst i lyset af, at det går rigtig godt på en lang række parametre for Ekstra Bladet, siger Knud Brix.

Ingen erstatning

Fremover udgøres den øverste ledelse på Ekstra Bladet af ansvarshavende chefredaktør Knud Brix, administrerende chefredaktør Anders Borup Sørensen og kommerciel direktør Signe Skarequist.

Der skal således ikke ansættes en erstatning for afgående chefredaktør Asger Juhl, understreger Knud Brix.

- Nej, Anders Borup Sørensen og jeg rykker tættere på journalistikken. Det har vi stor lyst til, og det bliver rigtig godt, for vi har et stærkt hold af redaktører, redaktionschefer og journalister.