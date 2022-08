Asien bekræfter første dødsfald som følge af abekopper

Der er indtil videre konstateret to tilfælde af af abekopper i Danmark, og flere er under smittemistanke. Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk forløber

Indien har mandag bekræftet sit første dødsfald hos en patient, der var smittet med abekopper.

Den afdøde er en 22-årig mand i delstaten Kerala i det sydlige Indien.

Han døde lørdag. Mandag har testresultater slået fast, at manden var smittet med abekopper, oplyser indiske sundhedsmyndigheder.

Dødsfaldet i Indien er det første, der er registreret i Asien som følge af abekopper.

Den 22-årige mand blev for nylig testet positiv for sygdommen under et ophold i De Forenede Arabiske Emirater. Derpå rejste han hjem til Indien. Det har hans familie oplyst, sagde Keralas finansminister søndag.

- Personen kom til Kerala 21. juli, men tog først til et hospital 26. juli, da han fik symptomer som træthed og feber, sagde minister K. Rajan.

21 mennesker, der har været i kontakt med den nu afdøde mand, er nu i isolation.

Den 22-årige er det blot fjerde bekræftede dødsoffer for det igangværende udbrud af abekopper udenfor Afrika.

I sidste uge meldte Spanien om to dødsfald som følge af abekopper, mens også Brasilien kunne melde om sit første dødsoffer blandt smittede med sygdommen.

For lidt over en uge siden erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udbruddet af abekopper for en international sundhedskrise.

Det er organisationens højeste alarmniveau.

I slutningen af juli lød status fra WHO, at 78 lande har meldt om i alt over 18.000 tilfælde af smitte med abekopper. Størstedelen af de lande er i Europa.

Abekoppevirus giver ifølge WHO et sygdomsforløb, der er mindre alvorligt end kopper. Normalt ses sygdommen mest i det centrale og vestlige Afrika.

Smitten overføres ofte fra dyr til mennesker, men smitte mellem mennesker kan ske ved tæt kropskontakt, gennem sår eller via små dråber spyt og lignende.