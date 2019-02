Assad advarer: Stol ikke på amerikanerne

Syriens præsident, Bashar al-Assad, advarer søndag grupper, der 'satser på' USA, om, at de ikke skal regne med amerikansk støtte i fremtiden.

Han nævner ikke nogen navne på grupperne. Ifølge nyhedsbureauet Reuters refererer han dog blandt andre til de USA-støttede kurdiske kæmpere.

- Amerikanerne putter jer i deres lommer, så I kan blive brugt i byttehandler. Og de er allerede gået i gang.

- Ingen kommer til at beskytte jer bortset fra jeres eget land, siger Assad.

Den kurdiske milits Syriens Demokratiske Styrker (SDF), der er støttet af amerikanerne, er i øjeblikket i sidste fase af en storstilet offensiv mod den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Syrien.

IS er allerede kæmpet langt tilbage, og kun få af gruppens krigere er tilbage. De skjuler sig i den lille landsby Baghouz i det østlige Syrien.

Ud af Syrien

USA's præsident, Donald Trump, har meddelt, at han vil trække USA ud af Syrien, 'når kalifatet (IS, red.) er 100 procent besejret'.

De amerikanske tropper har længe forsynet SDF med våben og hjulpet dem med kamptræning. SDF er ledet af den kurdiske YPG-milits, som er USA's primære partner i kampen mod IS.

USA's bebudede exit har dog udløst spørgsmål om de kurdiske allieredes sikkerhed. De er nemlig truet af angreb fra Tyrkiet.

Tyrkiet hævder, at YPG arbejder sammen med den tyrkisk-kurdiske organisation PKK, der regnes som en terrororganisation. Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, omtaler derfor YPG's kæmpere som 'terrorister'.

Rusland, der støtter Assad-styret, har søndag opfordret kurderne til at gå i dialog med præsident Bashar al-Assad for at undgå en konflikt med Tyrkiet.

Tyrkiets forsvarsminister, Hulusi Akar, understregede søndag på en stor igangværende sikkerhedskonference i München, at Tyrkiet anser YPG for at være en 'terroristgruppe'.