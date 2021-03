AstraZeneca efter dødsfald: 'Meget trist'

AstraZeneca kommenterer nu på de fire dødsfald, der har været i løbet af weekenden.

Fik AstraZeneca-vaccine: To nordmænd døde af blodpropper

Lørdag kunne Ekstra Bladet skrive, at to danskere er døde, efter at de er blevet vaccineret med selskabets vaccine. Og søndag har den norske lægemiddelstyrelse meddelt, at to nordmænd ligeledes er døde, efter at de er blevet vaccineret med AstraZenecas produkt.

I en mail til Ekstra Bladet skriver AstraZenecas nordiske pressechef, Christina Malmberg Hägerstrand, at det er svært for hende at kommentere på, hvad medierne skriver.

'Uanset baggrunden er det meget trist,' skriver hun og fortsætter:

'EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur red.) har foretaget en vurdering og konkluderet, at fordelene opvejer eventuelle risici. EMA har ikke været i stand til at etablere nogen sammenhæng mellem vaccination og begivenhederne, men bemærker samtidig at det ikke kan udelukkes.'

Indberetter nyt dødsfald: Mistanke om vaccinebivirkninger

Søndag oplyser Norges lægemiddelstyrelse i en pressemeddelelse, at to personer er døde:

- Vi har fået melding om to tragiske dødsfald på Rikshospitalet hos de to patienter, som har været indlagt med et specielt sygdomsbillede, siger den medicinske fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Den ene var ansat i sundhedssektoren, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Undersøger mulig sammenhæng

Tidligere på ugen meddelte de norske sundhedsmyndigheder, at en person var død efter at have fået vaccinen. Dermed er i alt tre personer døde efter at have modtaget AstraZeneca-vaccinen.

Den norske lægemiddelstyrelse kan ikke udelukke, at der er en sammenhæng med vaccinen. Det undersøger styrelsen nu i samarbejde med EMA.

Det usædvanlige sygdomsbillede med blodpropper og et lavt antal blodplader er ikke set efter vaccination med andre coronavacciner, der bruges i Norge, oplyser lægemiddelstyrelsen i pressemeddelelsen.

Flere indberetninger

I Danmark er to personer døde, efter at de har fået AstraZeneca-vaccinen. Derudover er to medarbejdere fra Region Hovedstaden blevet indlagt med alvorlige symptomer inden for 14 dage efter vaccination med coronavaccinen.

Også herhjemme har der været indberetninger om sjældne symptomer med blodpropper, blødninger og lavt blodpladetal, efter at flere personer har modtaget vaccinen.

Det har fået Danmark til at sætte vaccination med AstraZenecas vaccine på pause i foreløbig 14 dage ud fra et forsigtighedsprincip. Siden har flere europæiske lande fulgt trop.

Selvom bivirkninger som blodpropper ikke kan udelukkes i sjældne tilfælde, slog EMA torsdag fast, at vaccinen er sikker og effektiv.

Henviser til pressemeddelelse

Selvom dødsfaldene i Danmark og Norge er kommet frem henholdsvis lørdag og søndag denne weekend, henviser AstraZenecas desuden til en pressemeddelelse fra torsdag, hvor medicinalselskabet skriver i en overskrift, at selskabets vaccine er sikker og effektiv.

Det sker på baggrund af undersøgelserne fra Det Europæiske Medinalagentur (EMA), der slår fast, at fordelene er bedre end ulemperne ved vaccinen.