AstraZeneca efter vaccinepause: Den er grundigt undersøgt

Vaccineproducenten AstraZeneca er opmærksom på, at brugen af selskabets coronavaccine er sat på pause efter tilfælde af blodpropper kort efter vaccination.

Selskabet ønsker dog ikke at kommentere de individuelle sager yderligere. Det oplyser de i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Indtil nu er der ikke noget, der tyder på, at der er flere blodpropper blandt vaccinerede end i befolkningen generelt. Det oplyser Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

I Danmark er der rapporteret ét dødsfald, kort efter at en person var blevet vaccineret med AstraZeneca. Indtil videre har 142.102 personer i Danmark fået det første af to stik med vaccinen.

Ikke desto mindre bliver brugen af vaccinen ud fra et forsigtighedsprincip sat på pause i Danmark i to uger. Det bliver nu undersøgt, om der kan være en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

Seks andre lande har også delvist suspenderet brugen. Blandt andet Østrig og Estland. Det er dog kun enkelte partier af vaccinen.

AstraZeneca understreger i kommentaren, at patientsikkerhed har højeste prioritet.

- Myndighederne har klare og strenge standarder for effektivitet og sikkerhed ved godkendelse af ethvert nyt læggemiddel. Det inkluderer coronavaccinen fra AstraZeneca.

- Vaccinens sikkerhed er grundigt undersøgt i fase 3-studier, og fagfællebedømte data bekræfter, at vaccinen generelt tolereres godt, skriver AstraZeneca.

Hos Lægemiddelstyrelsen, der overvåger lægemidler i Danmark, forstår enhedschef Tanja Erichsen godt, hvis man bliver bekymret. Hun opfordrer dog til, at man tager det roligt:

- Vi ved endnu ikke, om blodpropperne og det danske dødsfald skyldes vaccinen. Men det skal nu grundigt undersøges for en sikkerheds skyld, siger hun i en skriftlig kommentar.

Vaccinen er i Danmark primært givet til personer under 65 år. Oplever man i mere end tre dage symptomer efter vaccination, bør man ifølge styrelsen søge læge.

Pausen i brugen af vaccinen fra AstraZeneca betyder, at det tager længere tid at færdigvaccinere danskerne. 15. august ventes det nu at være sket. Det er fire uger senere end før.