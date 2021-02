AstraZeneca leverer kun halvdelen af lovede vacciner

AstraZeneca forventer kun at levere lidt under halvdelen af de vacciner, som de skulle, til EU i andet kvartal. Det kan true EU's mål om at vaccinere 70 procent af de voksne til sommer

Lige under halvdelen.

Det er så mange af de lovede coronavacciner, som AstraZeneca forventer at kunne levere til EU i andet kvartal.

AstraZeneca skulle ellers have leveret 180 millioner doser til EU i andet kvartal, men det tal er nu nede på under 90 millioner.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I forhold til EU's vaccinationsplaner kan det betyde, at målet om at vaccinere 70 procent af alle voksne inden sommer er truet.

- Vi arbejder hårdt for at kunne øge produktiviteten i vores forsyningskæde i EU, og vi håber at kunne bringe vores leverance tættere på aftalen, siger en talsperson fra AstraZeneca til Reuters.

Problemer før

Allerede her i første kvartal af 2020 har der været problemer for AstraZeneca med at nå leveringsmålet for vaccine-doser. I januar leverede producenten således kun 40 millioner doser ud af de 90 millioner, de ellers havde lovet.

Når alt kommer til alt, kan AstraZeneca ende ud med at levere omkring 130 millioner vaccine-doser i slutningen af juni. Det er noget under de 300 millioner, som man havde besluttet at levere til EU.

Men AstraZeneca er ikke det eneste firma, der har haft problemer med at levere nok vacciner til EU.

Der har nemlig også været problemer med af Pfizer-, Moderna-, og BioNTech-vacciner til EU, som indtil videre er de vacciner, der er godkendt af EU.

AstraZeneca blev godkendt i slut januar 2021.