AstraZeneca: Nyt navn skyldes ikke dårlig omtale

Medicinalgiganten AstraZeneca har de seneste uger været på alles læber.

Rapporter om alvorlige sygdomstilfælde og enkelte dødsfald blandt personer, der for nylig var blevet vaccineret med AstraZenecas coronavaccine, har fået flere lande til midlertidigt at suspendere brugen at vaccinen - heriblandt Danmark.

Samtidig kommer nyheden om, at firmaet ændrer navnet på sin vaccine fra Covid-19 Vaccine AstraZeneca til Vaxzevria.

Godkendt af EMA

Men der er ingen sammenhæng mellem navneændringen og suspenderingen af den omdiskuterede vaccine. Det skriver AstraZeneca i en mail til Ekstra Bladet.

'Nej (der er ingen sammenhæng, red.). Det er bare normal procedure,' skriver medicinalfirmaet kortfattet.

Navneændringen blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) 25. marts, oplyser EMA på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at navneændringen ikke får betydning for indholdet i vaccinen, men at produktinformation, mærkning og emballage kan se anderledes ud fremover.

AstraZeneza: Intet unormalt

12 gange den seneste måned har AstraZeneca offentliggjort nyheder, medicinske mellemregninger og lignende på sin hjemmeside. Nyheden om navneskiftet er dog ikke en af dem, selvom godkendelsen kom for snart en uge siden.

Det er der dog intet underligt i, lyder det fra medicinalfirmaet:

- Det her er en helt normal procedure. Der er intet unormalt ved det. Før et lægemiddel kan få et navn, skal det godkendes af tilsynsmyndigheder. Vi har planlagt det her i mange måneder, som vi gør med andre lægemidler, og det er desuden på linje med, hvad andre virksomheder gør, udtaler Christina Malmberg Hägerstrand, der er pressechef.

Overraskende

Nyheden er dog heller ikke nået til Danmark. Før nu.

Ekstra Bladet har foretaget en rundringning til de danske sundhedsmyndigheder for at høre, hvordan man vil oplyse danskerne om ændringen, så alle fremover ved, at der er tale om AstraZenecas vaccine, selvom den har skiftet navn.

Hos Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen er panderynkerne dog dybe. Her har man umiddelbart ikke hørt om navneændringen, og det er derfor endnu uvist, hvordan nyheden vil blive kommunikeret ud.

Ekstra Bladet har spurgt EMA, hvornår AstraZeneca ansøgte om navneændringen, men Det Europæiske Lægemiddelagentur er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Selv har AstraZeneca ikke mulighed for at oplyse, hvornår ansøgningen blev indgivet, lyder det fra virksomheden.

Suspenderet i Danmark

AstraZenecas coronavaccine har været sat på pause i Danmark siden 11. marts, mens myndighederne undersøger, om vaccinen er årsag til alvorlige bivirkninger.

Det sker, efter at to personer er døde af blodpropper, efter at de er blevet vaccineret med AstraZenecas coronavaccine.

Det er endnu ikke bevist, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og de yderst sjældne bivirkninger.

EMA har undersøgt AstraZenecas vaccine nærmere efter at have konstateret 25 tilfælde af lignende alvorlige bivirkninger. Her vurderer man dog, at de europæiske lande bør fortsætte med at bruge vaccinen, da de mulige ulemper opvejes af fordelene.

Samme melding er kommet fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

